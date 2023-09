Tischtennis

23.09.2023

Die Teamchefin hat die Qual der Wahl

Plus Die Tischtennis-Frauen des TTC Langweid starten mit einem unwahrscheinlich ausgeglichen Kader in die neue Saison der 2. Bundesliga. Beim Heimspiel gegen Tostedt gibt der Neuzugang aus der Ukraine sein Debüt.

Von Oliver Reiser

„Herzlich willkommen beim TTC, Veronika.“ Mit einem selbst gebastelten Schild hielten die jungen ukranischen Tischtennis-Cracks, die nach ihrer Flucht beim TTC Langweid Gefallen an der schnellsten Rückschlag-Sportart der Welt Gefallen gefunden haben, ihre Landsfrau Veronika Matiunia willkommen. Auch die 17-Jährige ist vor dem Krieg aus ihrer Heimat geflohen, lebt und trainiert jetzt in München im Internat und spielt künftig für den TTC Langweid in der 2. Tischtennis-Bundesliga.

Als Fünfjährige hat Viktoria Matiunina in ihrer Heimstadt Severodonetsk mit dem Tischtennis begonnen. „Mein Papa ist auch Tischtennis-Spieler“, verrät sie, dass sie zunächst gar keine Lust gehabt hat: „Diesen Druck wollte ich nicht.“ Ein paar Jahre später ist sie dann nach Kiew in ein Internat umgezogen, um bessere Trainingsmöglichkeiten zu haben. Mit Erfolg. Bei den Jugend-Europameisterschaften im polnischen Gliwice erreichte sie mit dem Nationalteam der Ukraine und im Doppel den Einzug ins Viertelfinale. Im Einzel erreichte sie die Runde der besten 32.

