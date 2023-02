Tischtennis

08.02.2023

TSV Zusmarshausen schafft Dreifach-Qualifikation

Plus Wer bei den Bayerischen Tischtennis-Meisterschaften der Senioren Fahrkarten zur Deutschen gelöst hat.

Mit einer starken Präsenz sorgte der TSV Zusmarshausen bei den Bayerischen Tischtennis-Seniorenmeisterschaften in Dillingen auch überregional für Aufsehen. Die größten Erfolge erzielten dabei die Nummer drei und vier des TSV, Dorina Zappe und Sandra Dusil, die in der Damen AK 40 Gold und Silber einfuhren und sich somit für die Ende April in Hamburg stattfindenden Deutschen Seniorenmeisterschaften qualifizieren konnten.

