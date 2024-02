Zum siebten Mal heißt es: Ab in den Rothsee!

Der 7. Zusser Nullinger Volkstriathlon findet in diesem Jahr schon am 2. Juni statt. Es gibt auch einige Neuerungen. Die Anmeldung läuft bereits.

Auch wenn es momentan noch etwas kühl ist und man den Gedanken an einen Sprung in den Rothsee eher fröstelnd quittiert, die Vorbereitungen für den 7. Zusser Nullinger Schwarzbräu Triathlon sind bereits im vollen Gange. Mittlerweile hat sich die Sportveranstaltung des TSV Zusmarshausen im Teamkalender des Marktes an der Zusam voll etabliert. Der Wettkampf startet in diesem Jahr sehr früh, bereits am Sonntag, 2. Juni, rund um das Rothseegelände in Zusmarshausen.

Die Distanzen des Wettbewerbes sind wie in den Jahren zuvor gleichgeblieben, 500 Meter Schwimmen; 21 Kilometer Radfahren auf der gesperrten Gemeindestraße Richtung Horgau und abschließend 5 Kilometer Laufen um den Rothsee.

Das Triathlon-Team des TSV Zusmarshausen freut sich bei der Vorstellung des 7. Zusser Nullinger Triathlons 2024 mit dem Schirmherrn und Hauptsponsor. Hinten von links Margit Hirle ( Schwarzbräu), Karl Sendlinger, Foto: TSV-Triathlon Marcel Courvoisier

Den Einzelstart frei gibt um 9.30 Uhr der Schirmherr, erster Bürgermeister Bernhard Uhl, danach erfolgt um 11.30 Uhr das Staffelrennen über die gleichen Distanzen. Der 7. Zusser Volktriathlon ist vom Bayerischen Triathlon-Verband offiziell genehmigt und somit fester Bestandteil im Terminkalender der Sportler/innen weit über den südbayerischen Raum hinaus.

Im vergangenen Jahr waren bedingt durch den Ligastart circa 450 Triathleten und Triathletinnen aus dem gesamten bayerischen Raum aller Altersklassen am Rothsee am Start.

Die Anmeldung ist ab sofort geöffnet. Alle Teilnehmenden erhalten mit ihrer Anmeldung ein hochwertiges Funktionsshirt. Bei Voranmeldung bis 31. März sind alle Startgebühren noch ermäßigt.

In diesem Jahr finden wieder mit eigener Wertung die Landkreis-Meisterschaften des Kreises Augsburg in Zusmarshausen statt. Gestaffelt nach Altersklassen stehen Urkunden und Sachpreise zur Verfügung.

Für Familien und Kinder ist ein tolles Rahmenprogramm angeboten. Neu ist, dass zur Anfeuerung aller Athletinnen und Athleten erstmals die Brazilgruppe „Pimento“ aus Dillingen verpflichtet wurde, die mit ihren Samba-Rhythmen gehörig für Stimmung auf den Strecken sorgen wird. Zusätzlich kommt noch die eigene TSV-Tanzgruppe „Dance for Fun“ dazu, die ebenfalls für Abwechslung und Unterhaltung sorgt.

Alle entsprechenden Infos, Details zur Anmeldung rund um Wettkampf stehen unter: www.triathlon-zusmarshausen.de zur Verfügung. (AZ)