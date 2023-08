Thierhaupten

vor 19 Min.

Wahlkampf im Bierzelt: Markus Söder besucht Festwoche Thierhaupten

Plus Bayerns Ministerpräsident Markus Söders wird es im Wahlkampf nicht langweilig. Am Mittwochabend war er zu Gast auf der Festwoche in Thierhaupten.

Von Katja Röderer

Langweilig wird es dem CSU-Vorsitzenden Markus Söder im Moment sicher nicht: Montag sprach er im Festzelt in Chieming am Chiemsee, Dienstag besuchte er die Kirchweih im mittelfränkischen Limbach und Mittwoch kam er zur Festwoche im schwäbischen Thierhaupten. Hier sprach der Bayerische Ministerpräsident am Abend im Festzelt, nachdem er am Nachmittag schon bei einer Radtour von Nördlingen nach Harburg in die Pedale getreten hatte. Der Wahlkampf in Bayern geht allmählich in die heiße Phase über. Am 8. Oktober geben die Bayern ihr Stimmen für den neuen Landtag und Bezirkstag ab.

Auch der CSU-Direktbewerber Manuel Knoll, die CSU-Listenkandidatin für den Landtag Lena Rasilier, CSU-Bezirksrat Johann Popp und die CSU-Listenkandidatin für den Bezirkstag Karina Ruf waren am Abend im Thierhauptener Festzelt dabei. Auf der Gästeliste standen außerdem der Bundestagsabgeordnete Hansjörg Durz ( CSU), Dillingens Vizelandrat Alfred Schneid und Thierhauptens Bürgermeister Toni Brugger (CSU).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

