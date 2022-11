Die Landwirtschaft steht unter Druck – und zeigt sich erfinderisch

Der Biobetrieb Förg in Maingründel und der Milchviehbetrieb Zott in Ustersbach bekamen Besuch vom Regierungspräsidenten. Die Landwirtsfamilien haben einen Wunsch an die Kunden.

Wie geht es Landwirten in diesen Zeiten? Um eine Antwort auf diese Frage zu bekommen, besuchte der schwäbische Regierungspräsident Erwin Lohner zusammen mit Axel Heiß, Behördenleiter des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Augsburg, den Biobetrieb Förg in Maingründel sowie den Milchviehbetrieb und Haferdrink-Vermarkter Zott in Ustersbach. Die Landwirtschaft sieht sich nicht nur mit den Schwierigkeiten in Bezug auf die Corona-Pandemie und den Krieg in der Ukraine konfrontiert, sondern auch mit zunehmender Trockenheit.

Biobetrieb kann gestiegene Kosten nicht komplett an die Kunden weitergeben

„Die explodierenden Energie- und Produktionsmittelkosten sowie die gestiegenen Lebensmittelpreise belasten nicht nur die Einkommenssituation der Landwirtsfamilien. Auch die Bevölkerung spart an allen Ecken und Enden.“ Dies berichtet Eva-Maria Förg, Betriebsleiterin eines Biolandbetriebes mit Ackerbau, Legehennen und Hofladen in Maingründel. „Unsere Stammkunden sind uns treu geblieben, aber wir können die gestiegenen Kosten nicht eins zu eins weitergeben, dann würden wir viele Kunden aus unserer direkten Umgebung verlieren.“ Auf dem Betrieb der Familie Förg werden Dinkel, Hafer, Roggen, Kartoffeln, Sojabohnen und Kleegras angebaut.

Im Hofladen werden die eigenen Produkte, Eier, Kartoffeln, Nudeln und Mehl angeboten. Alles wird in Bio-Qualität und unter besonderen Haltungsbedingungen für die 480 Hühner des Betriebes erzeugt. Darauf legt Familie Förg großen Wert und erhält vielfältigen Zuspruch für die artgerechte Haltung ihres Federviehs. Dennoch kaufen viele Verbraucher ihre Eier aus Kostengründen nicht bei den Förgs oder vergleichbaren Direktvermarktern. Die Betriebsleiterin appelliert an die Bürger: „Lebensmittel sind Mittel zum Leben! Beim Einkauf sollte man stets die Aspekte Gesundheit, Klima, Tierwohl und den Wert der heimischen Bio-Landwirtschaft für die Gesellschaft im Blick haben.“ An die Politik gerichtet hat die Biobäuerin den Wunsch, die kleineren Familienbetriebe, die die Gesellschaft ja möchte, sowie den Konsum gesunder Bio-Lebensmittel noch gezielter zu unterstützen.

Der Pflanzendrink besteht nur aus drei Zutaten

Auch Markus Zott spürt, „dass die Verbraucher den Euro wieder öfter umdrehen, bevor sie ihn in Krisenzeiten für hochwertige Lebensmittel ausgeben“. Zusammen mit seinem Vater führt der Landwirtschaftsmeister einen Milchviehbetrieb mit 200 Tieren und Biogasanlage. Dies ermögliche eine Kreislaufwirtschaft, was neben den ökologischen Vorteilen gerade in den gegenwärtigen Krisenzeiten auch eine größere Unabhängigkeit und Stabilität mit sich bringt. Neben der Produktion von Milch haben Markus Zott und sein Vater zudem den regionalen Haferdrink „Bayernglück“ bis zur Marktreife geführt.

Der Pflanzendrink, bestehend aus nur drei Zutaten (Hafer, Wasser und Salz), wird ausschließlich in Bayern erzeugt, verarbeitet und abgefüllt. Aber nicht nur für den Konsumenten stellt der Haferdrink eine Alternative dar. „Auch für die Äcker ist die Haferpflanze eine Gesundungsfrucht“, erklärt Zott. „Sie lockert den Boden auf und unterbricht Infektionsketten beim Getreide. Zusätzlich ist sie eine dankbare Fruchtart auch in Zeiten des Klimawandels, denn Hafer braucht weniger Regen und Düngung.“ Familie Zott bedauert, dass fachlich sinnvolle Entwicklungen oft durch viele rechtliche Vorgaben und Bürokratie erschwert würden.

Begleitet wurde der Regierungspräsident vom Behördenleiter des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Augsburg, Axel Heiß. Beide zeigten sich auch beeindruckt von der Vielfältigkeit der beiden Betriebe und betonten, wie wichtig eine breit aufgestellte Land- und Forstwirtschaft für die sichere und möglichst regionale Versorgung mit Lebensmitteln und Energie ist. (AZ)