Was Familien beim Thema Schule auf den Nägeln brennt

Die Jugendbeauftragten in Ustersbach haben eine Podiumsdiskussion organisiert. Eigentlich war die für Jugendliche gedacht. Doch dann waren die Erwachsenen unter sich.

Was Familien beim Thema Schule politisch auf den Nägeln brennt, das konnte Kandidatinnen und Kandidaten für die Landtagswahl bei einer Podiumsdiskussion in Ustersbach erfahren. Da sind einmal die steigenden Kosten im Schulbedarf. Das zeigte die erste Meldung aus dem Publikum im Forum Usterbach. Für ein digitales Endgerät fielen pro Kind bis zu 1000 Euro an, wovon nur 300 Euro gefördert würden. „Mitmachen ist Pflicht, doch was sollen die machen, die dafür das Geld nicht haben?“, fragte eine Teilnehmerin. „Wir brauchen digitale Lernmittelfreiheit“, forderte Landtagsabgeordnete (MdL) Simone Strohmayr von der SPD und erhielt Unterstützung von ihrem Grünen-Kollegen Lukas Geirhos, der Tablets gerne an alle Schülerinnen und Schüler, auch in den Förderschulen, kostenlos verteilen würde.

Es müsste zwar nicht der ganze Unterricht digital ablaufen, aber alle sollten davon profitieren können, war auch die Meinung von FDP-Landtagskandidaten Thomas Strobl. „Studien zeigen, dass wir immer mehr Kinder sozial verlieren“, sagte er und verwies darauf, dass mit einer flächendeckenden Ausstattung der Schulen die Tablets auch billiger würden. Widerspruch kam von CSU-Mann Ludwig Lenzgeiger, der ohne Eigenbeteiligung um den sorgsamen Umgang mit den digitalen Endgeräten fürchtet. Claudia Schuster von den Freien Wählern (FW) sieht es als Aufgabe der Schule, dass dieser Umgang gelehrt und gelernt wird. Auch Lehrende müssten dafür geschult und die Unterrichtsmethoden darauf ausgerichtet werden.

Erzieherin: Bildung fängt schon in der Kita an

„Bildung fängt nicht erst in der Schule, sondern schon in der Kita an“, wandte eine Erzieherin aus dem Publikum ein. Sie arbeite in der Hortbetreuung in Ustersbach und habe die Erfahrung: „Wir brauchen nicht nur Medien, sondern auch Personal.“ Denn der Grundstock für die Schule werde fehlen, wenn die Betreuung vorher nicht gut funktioniere. Unterstützung bekam sie von FDP-Mann Strobl. Gerade die Kinder aus Familien, in denen Deutsch nicht als Muttersprache gelernt werde, bräuchten mehr sprachliche Förderungen. Dafür müssten Ressourcen geschaffen werden. Um dies zu erreichen, müssten alle Erziehenden und Lehrenden von Aufgaben entlastet werden, die auch Verwaltungsleute abdecken könnten, meint FW-Kandidatin Schuster. Um dem Lehrermangel zu begegnen, schlug sie vor, auch den Zugang für Quereinsteiger noch weiter zu erleichtern. An gemischte Teams denkt MdL Strohmayr und meint damit den Einsatz von Sozialpädagogen und Psychologen in der Schule, um Lehrerinnen und Lehrer zu entlasten.

Der Druck in der Schule auf alle käme auch durch die frühe Trennung nach der 4. Klasse, war aus dem Publikum zu hören. Mit zehn Jahren könne man noch keine Talente feststellen. „An der Schule fehlt, dass man Talente erkennt und steuert“, wandte FDP-Kandidat Strobl ein. Auch sieht er den Druck durch eine starke Leistungsorientierung im Elternhaus. So würden sich weniger Kinder für das Erlernen eines Handwerks entscheiden, obwohl gerade hier der Fachkräftebedarf auf dem Land am größten sei. Dies bestätigte Ustersbachs Bürgermeister Willi Reiter ( CSU), der selbst einen Handwerksbetrieb führt. „Der Bildungsdruck ist oft zum Nachteil der Kinder“, warf er ein.

In der Grundschule sind analoge Eigenschaften gefragt

Worauf die Schule sich konzentrieren sollte, sei seiner Meinung nach Lesen, Schreiben und Rechnen, was sein CSU-Kollege Lenzgeiger, der selbst Lehrer ist, unterstützt und damit den digitalen Unterricht gerade für Grundschüler nicht als vordringlich sieht. „Die Schule darf die analoge Welt nicht vergessen. Die Schule ist auch dafür da, dass wir uns als Menschen entwickeln können“, betonte er. So könnten Schüler auch nach einem Abschluss in der 10. Klasse noch Abitur machen, bestätigte FDP-Politiker Strobl. Trotzdem sollten schulartenübergreifende Pilotprojekt gefördert werden, forderten die Vertreter von SPD und den Grünen, um soziale Kompetenz zu erlernen. Denn diese sei für die moderne Arbeitswelt, die Geirhos als Ingenieur gut kennt, in Zukunft besonders wichtig.

Lesen Sie dazu auch

Mehr zu den Positionen der Parteien und, wie die U18-Wahl funktioniert, auf www.u18.bayern. Dort finden sich auch alle Wahllokale und Ansprechpartner vor Ort. In Ustersbach ist das Wahllokal am 29. September von 10 bis 18 Uhr im Pfarrheim (Forum Ustersbach) geöffnet.