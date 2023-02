Wikinger beherrschen beim Umzug in Welden die Straßen

Die Nordmannen scheinen das Motto der Faschingssaison 2022/23 zu sein. Auf den Wagen hatten alle so richtig Spaß. Schließlich gab es lange keinen Umzug.

Die Botschaft der Laugnataler Faschingskracher war eindeutig: "Es war so langweilig ohne euch", schallte es von ihrem Wagen unter dem Motto "Festival Beats", der den Faschingsumzug in Welden am Samstag anführte. Zwei Jahre gab es die Traditionsveranstaltung nicht, jetzt waren alle wieder da: 47 Fußgruppen, Musikkapellen und Wagen waren auf der Hofstetter Straße unterwegs, über die Fugger- und Hutstraße, bis der Umzug nach dem Zug durch die Schwarzbrunnenstraße am Partyzelt auf dem Festplatz endete. Dort ging die Faschingsstimmung noch bis spät in die Nacht weiter.

Doch zunächst waren die Gruppen und Wagen unterwegs. Rund 2000 Besucherinnen und Besucher waren gekommen, schätzt die Polizei Zusmarshausen. Die lange Abstinenz war am Straßenrand teilweise noch zu merken: Durchaus zurückhaltend wurden vor allem jene Wagen begrüßt, deren Musikboxen so laut gestellt waren, dass einige Familien schon nach der Hälfte der Gruppen den Zug wieder verließen. Zurückhaltend waren in diesem Jahr auf der anderen Seite auch die meisten Wagen, was das Schmeißen von Süßigkeiten betraf. Weit weniger als in den Jahren vor Corona gab es da aufzusammeln, mitgebrachte Taschen wurden meist gar nicht gebraucht.

Die Germanen und die Hexen müssen keine neuen Kostüme überlegen

Wer hingegen richtig Spaß hatte beim Umzug, das waren sichtlich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf den Wagen selbst. Dass Fasching eine konservative Veranstaltung ist, das merkte man an den allermeisten Mottos der Wagen: Asterix und Obelix kamen mehrmals vorbei, Lucky Luke oder auch Super Mario und Luigi. Am meisten waren jedoch Wikinger-Gruppen und -Wagen dabei, ob von den Faschingsfreunden Ried-Breitenbronn, vom Bauwagen Hirblingen oder den Faschingsfreunden Batzenhofen.

Leichter haben es da der Bund der alten Germanen aus Diedorf, die Weldener Hexen oder die Deubacher Höllhexen: Ihr Motto steht mit dem Namen schon fest. Mit ihren urigen Verkleidungen sorgen sie für echte Fasnachtsstimmung, ein bisschen Grusel eingeschlossen. Kreativ ist die Mottowahl traditionell beim FFF Zus. Ihr Wagen war zu einem angedeuteten Bahnhaltepunkt umgebaut, darauf zu lesen "Das Dorf, das bald unter einer schönen Brücke wohnt", in Anlehnung an die Diskussion der Trassenvarianten im Bahn-Fernverkehr, die besonders bei Zusmarshausen größere Eingriffe in die Landschaft nach sich ziehen könnte.

Am Ende wurde im Partyzelt weitergefeiert

Rund zwei Stunden dauerte es, bis alle Gruppen und Wagen am Publikum am Straßenrand vorbeigezogen waren. Wie praktisch, dass da auch gleich eine Müllabfuhr dabei war, nämlich die Lützelburger Müllabfuhr vom Faschingswagen Team. Denn recht mitgenommen sahen am Ende die Straßen der Marktgemeinde aus. Doch das Treiben in Welden war noch nicht zu Ende. Im Partyzelt auf dem neuen Festplatz ging es noch stundenlang weiter. Passend zum Motto der Faschingsfreunde Margertshausen: Night Club Royale.

