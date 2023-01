Westendorfer Firma KKD wächst rasant: von null auf hundert in nur vier Jahren

Plus Unternehmer im Lechtal: Familie, Hof, Geschäft – mit Druckluft haben Julia und Andreas Kranzfelder in Westendorf eine erstaunliche Erfolgsgeschichte geschrieben.

Langeweile kennt Andreas Kranzfelder nicht. Denn der Gründer und Geschäftsführer der Firma KKD, der die Landwirtschaft seines Großvaters und Vaters als Hobby im Nebenerwerb führt und selbst bald Vater dreier Kinder sein wird, hat tagtäglich alle Hände voll zu tun. Und doch scheint der 33-Jährige der Typ zu sein, der umtriebig sein muss, damit es ihm gut geht.