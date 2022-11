Westheim, Neusäß

vor 47 Min.

Kripo Augsburg klärt Senioren über die Tricks von Betrügern auf

Barbara Macheiner von der Kriminalpolizeiinspektion Augsburg informierte den Seniorenkreis in Westheim über Betrugsmaschen.

Plus Immer wieder fallen Menschen auf Schockanrufe herein. Damit besonders Ältere gewappnet sind, informiert die Kripo Augsburg. Denn es gibt auch neue Tricks.

Von Melanie Langenwalter

Am Telefon ist eine wimmernde Stimme: "Mama, hörst du mich? Ich habe einen Unfall gebaut." Die angerufene Person erwidert: "Petra, bist du es? Was ist denn passiert?" Komplett überrumpelt von der Situation beißen viele an und wollen die vermeintliche Tochter beruhigen und ihr vergewissern, dass sie für sie da sind.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

