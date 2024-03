vor 34 Min.

Wird das perfekte Dinner in Anried oder in Batzenhofen serviert?

Mario Deffner und seine Schnippelhilfe Ina Neis aus Gersthofen traten zum perfekten Dinner an.

Plus Zwei Kandidaten aus dem Landkreis Augsburg schwingen bei der Kochshow "Das perfekte Dinner" den Kochlöffel. Ab Montag sind sie im Fernsehen zu sehen.

Von Oliver Reiser

" Das perfekte Dinner" wird in der kommenden Woche wieder einmal im Raum Augsburg aufgetischt. Mit dabei sind auch Sigrid Spiegelhauer aus Dinkelscherben und Mario Deffner aus Gersthofen. Bei dieser Kochshow des Senders VOX treffen sich fünf Personen, von denen jeder reihum versucht, seinen vier Gästen das perfekte Dinner zu kredenzen. Während die Gastgeberin oder der Gastgeber in der Küche hantiert, stöbern die Gäste durch das Haus. Jeder Kandidat hat die Wahl, unter welchem Motto er seinen Abend gestalten will.

Unmittelbar vor der Kochshow "Das perfekte Dinner" läuft auf VOX jeden Tag die kulinarische Kuppelshow "Blind Dates". Für Mario Deffner gab es gleich vier Blind Dates. Der 34-Jährige aus dem Gersthofer Ortsteil Batzenhofen war nämlich der erste aus dem Quintett, der die anderen vier bei sich zu Hause empfangen hat. Zu sehen ist das am Montag, 18. März, um 19 Uhr. "Ich war so gespannt. Ich wusste ja nicht, wer da alles kommt. Obwohl alle sehr unterschiedlich waren, haben wir uns von Anfang an gut verstanden", erzählt der Produktmanager im IT-Bereich. "Wir haben uns sogar danach schon wieder einmal getroffen."

