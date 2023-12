So kommen die Pläne zum Bahnausbau Ulm-Augsburg bei den Bürgern an

Bei einem Bürgerdialog zum Bahnausbau zwischen Ulm-Augsburg kommt der Zusmarshauser Bürgermeister mit Anwohnern ins Gespräch.

Mit großem Interesse haben mehr als 50 Besucher und Besucherinnen am „Bürgerdialog Bahn“ der Marktgemeinde Zusmarshausen teilgenommen. Im Vereinsheim „Alte Schule“ in Wollbach konnte sich Bürgermeister Bernhard Uhl als Versammlungsleiter über eine lebhafte Diskussion freuen, die trotz des spannungsgeladenen Themas in geordneten Bahnen verlief. Viele der Wortmeldungen aus dem generationenübergreifenden Publikum wiesen auf gute Kenntnis der Materie hin, deren Komplexität Uhl in einem vorangegangenen Anderthalbstunden-Vortrag aufgezeigt hatte.

Es ging darum, wo zwei zusätzlichen Zuggleise für Fern- und Güterverkehr verlegt werden könnten und welche Auswirkungen das auf Zusmarshausen hätte. Vier Varianten prüft das Projektteam der Bahn. Allesamt müssen so gebaut werden, dass die Züge mit bis zu 300 Stundenkilometern in 26 Minuten zwischen Ulm und Augsburg verkehren können. Die Steigung darf acht Promille nicht überschreiten, damit auch der Güterverkehr die Schienen nutzen kann. Bis der Bundestag 2025 darüber entscheidet, wo die neue Schnellstrecke Ulm-Augsburg gebaut wird, sind vier Trassen auf den Plänen verzeichnet. Die türkise und die orange Trasse verlaufen in weiten Teilen des Landkreises Augsburg direkt an der Autobahn oder nördlich davon.

Bahnausbau: Türkise Trasse stößt in Wollbach auf Unverständnis

„Türkis ist meine Lieblingsfarbe“, gab eine Frau aus Wörleschwang am Ende der Veranstaltung zu verstehen, wobei sich dieser Hinweis lediglich auf ihren Schal bezog und nicht etwa auf die gleichfarbige Trassenlinie in den Plänen, die der erste Mann der Kommune auf insgesamt 40 Schautafeln präsentiert hatte. Die türkise Trasse verläuft auf diesen Plänen zwischen den nördlich von Zusmarshausen gelegenen Ortsteilen Wörleschwang und Wollbach. Uhl warnte ein ums andere Mal und traf damit auf Kopfnicken im Saal: „Diese Variante ist für uns heiß und wir müssen sehr aufpassen, dass man uns diese nicht einfach vor die Nase setzt“.

Ein Anlieger fragte entrüstet: „Wie kann man nur so ein Konzept erstellen, bei dem Schnellzüge mit 300 Sachen an unserer Haustür vorbeizischen?“ Damit stand der erzürnte Besucher nicht alleine. Denn Rot sehen dabei ebenso die Bürgervertreter beim Nachbarn Altenmünster, die erst kürzlich deutlich gemacht hatten, inwiefern Altenmünster von der türkisen Variante betroffen wäre. Dieser Streckenverlauf, so hieß es dort, tangiere nahe der Verbindungsstraße von Zusmarshausen und Glöttweng ein kleines Teilstück des südwestlichen Gemeindegebiets von Altenmünster.

Eine Bahn-Brücke über der Friedensdorfer Kirchturmspitze

Der auf den Plänen eingezeichnete Brückenbau fällt bei der türkisen Variante jedoch kürzer aus als bei der weiter südlich gelegenen orangen Trasse. Vor deren möglicher Hochstellung über eine Brücke im Bereich des Kernorts warnte der Referent des Abends eindringlich. „So eine Konstruktion weit über der Friedensdorfer Kirchturmspitze? Nein, danke“, gab Bernhard Uhl in Richtung Bahn-Verantwortliche zu verstehen. Damit könne er sich überhaupt nicht anfreunden. Daher brachte der Rathauschef auch das Gedankenspiel mit ein, einen Minister an die Zusam zu holen, der sich ein Bild von der Lage machen könne. „Man kann diesem erklären und anschaulich machen, dass ein tief gelegener Übergang an der Zusam die bessere Lösung wäre“.

Diese Ausführung der Orange-Variante führte einst zu einer weiteren Idee, die seit Wochen zunehmend Gestalt annimmt und im Kreistag Unterstützung fand: Ein regionaler, vom Freistaat finanzierter Bahn-Halt in Zusmarshausen, der den Fahrgästen die Zugfahrt über Oberhausen zum Augsburger Hauptbahnhof ermöglicht. „Sie sehen, dass ich nicht mal einen ICE-Stopp erwarte, sondern eine Haltestelle für den Nahverkehr“, sagte der Bürgermeister und lachte. 90 Minuten lang schaffte er es, die Zuhörer auf seine schwierige Reise mitzunehmen – im Saal war es mucksmäuschenstill. Etwa, als er über die Kosten des Projekts referierte. Dass zum Beispiel beim Bau der zahlreichen Tunnel für nur einen Meter 40.000 Euro anfallen würden.

Bürgermeister beklagt "Zuständigkeitsgerangel" beim Regionalhalt

Nur er selbst hob seine Stimme kräftig an, als es darum ging, solche Überlegungen wie einen Bahnhof umzusetzen. „Die Bayerische Eisenbahngesellschaft, ohne die es so eine Haltestelle nicht wird geben können, will jetzt offensichtlich doch nicht mitmachen“, beklagte Bernhard Uhl ein „Sich-im-Kreis-drehen“ und ein „Zuständigkeitsgerangel“. Und: „Es ist nicht gut, wie da mit uns umgesprungen wird.“ Immer wieder bat Uhl darum, sich bei der Sache eindeutig zu positionieren, „sonst machen es andere.“