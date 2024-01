71-Jährige baut Unfall in Zusmarshausen und fährt davon

Zunächst touchiert eine Autofahrerin in Zusmarshausen einen Linienbus, dann ein Auto. Anstatt sich um den Schaden zu kümmern, fährt sie davon, berichtet die Polizei.

Erheblichen Sachschaden verursachte laut Polizei eine 71-Jährige am Donnerstag gegen 18 Uhr in Zusmarshausen. Wie die Beamten berichten, war die Frau mit ihrem Mercedes in der Schlossstraße in Richtung Dinkelscherben unterwegs. In einer Rechtskurve geriet sie mit ihrem Auto zu weit nach links und touchierte dadurch zunächst einen Linienbus, in dem sich zu dieser Zeit keine Fahrgäste befanden. Danach fuhr die Frau auch noch gegen ein Auto, das sich hinter dem Linienbus befand, berichtet die Polizei.

71-Jährige muss ihren Führerschein abgeben

Ein Zeuge beobachtete den Vorfall. Laut der Schilderungen der Polizei fuhr die 71-Jährige nach dem Unfall davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Beamten konnten die 71-Jährige wenig später aber zu Hause antreffen. Ein Alkoholtest verlief negativ, auch gab es keine Hinweise auf Drogen. "Offensichtlich war die Dame nicht mehr in bester Gesundheit", heißt es allerdings im Polizeibericht. Ihr Führerschein wurde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft sichergestellt.

An allen drei beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, jeweils an der linken Fahrzeugseite. Insgesamt wird der Schaden von der Polizei auf rund 35.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. (kinp)