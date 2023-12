Betrunkener flüchtet nach Unfall in Zusmarshausen

Nach einem Unfall in Zusmarshausen fährt ein 25-Jähriger davon. Wenig später können die Beamten den Mann ausfindig machen.

Zu einem Verkehrsunfall ist es laut Polizei am Freitag gegen 17.15 Uhr auf dem Marktplatz in Zusmarshausen gekommen. Eine 80-Jährige wollte mit ihrem Auto von dort in Richtung Dinkelscherben fahren. Die Frau übersah allerdings einen vorfahrberichtigen 25-Jährigen, der mit seinem VW Passat nach links in die Webergasse einbiegen wollte. So kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos.

Nach dem Unfall fuhr der 25-Jährige davon, berichtet die Polizei. Eine Fahndung verlief zunächst negativ. Schließlich konnten die Beamten der Zusmarshauser Polizei den Wagen des Mannes dann aber auf einem Parkplatz in der Schlosstraße ausfindig machen. Der Passat wies einen massiven Frontschaden auf, heißt es im Bericht der Polizei. Durch Zeugenangeben konnte schließlich die Identität des Mannes festgestellt werden. Als die Beamten den Mann aus der Slowakei kontrollierten, ergab ein Alkoholtest den Wert von 1,26 Promille. Die Staatsanwaltschaft in Augsburg ordnete eine Sicherheitsleistung in einer Höhe von 1000 Euro an.

Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Am Fahrzeug der Frau entstand ein Sachschaden in einer Höhe von 10.000 Euro. Der Schaden am Volkswagen wird auf rund 8000 Euro geschätzt. (kinp)