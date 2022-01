Caritas startet neue Suchtberatung in Zusmarshausen

In Zusmarshausen gibt es nun eine Beratungsstelle für Alkohol-, Drogen- und Medienabhängigkeit. Es gibt auch Hilfe bei Glücksspiel- und Kaufsucht sowie Essstörungen.

Die Caritas bietet nun auch in Zusmarshausen eine Suchtberatung an. Interessierte aus dem Raum Zusmarshausen, Dinkelscherben oder Fischach müssen nun nicht mehr unbedingt nach Schwabmünchen zu einer Beratung fahren. Die junge Psychologin Melina Schaper sagt: "Es besteht kein Grund zur Scheu, auch kein Grund, daran zu zweifeln, ob es richtig ist, mit uns Kontakt aufzunehmen."

Die Caritas gebe zunächst keinerlei Infos an die Krankenkassen oder Rentenversicherung. Schaper: "Es wird niemand von uns in eine Richtung gedrängt. Wir reden darüber, was los ist, über die Möglichkeiten, Bedenken und wie es den Betroffenen damit geht.“ Die Art der Abhängigkeit kann verschieden und ganz unabhängig von dem "Stoff", von dem man abhängig ist, sein. Alkohol-, Drogen- und Medienabhängigkeit schlagen als Themen auf genauso wie Glücksspielabhängigkeit, Kaufsucht oder Essstörungen.

Die Psychologin Melina Schaper im Beratungsgespräch in Zusmarshausen. Foto: Caritas Augsburg, Bernhard Gat

Suchtberaterin in Zusmarshausen: "Jegliches Klischeebild ist falsch"

Eines ist der Beraterin besonders wichtig: "Jegliches Klischeebild, das sich manche von einer abhängigen Person oder einer Sucht machen, ist falsch. Es gibt es einfach nicht“, unterstreicht die Psychologin. Es könne jeden treffen. Die Auslöser für Abhängigkeiten seien unterschiedlich. Deshalb gebe es keine einheitliche Erklärung, die auf jeden zutreffen könnte.

Die Auslöser für eine Abhängigkeit seien "alltäglich". "Da geht es anfänglich darum, eine besondere Belastungssituation besser bewältigen und durchstehen zu können." Partnerprobleme, Einsamkeit, die gerade durch die Corona-Pandemie noch einmal verstärkt wurden, Stress und Überforderung in der Arbeit, Jobverlust infolge der Pandemie, Einschlafprobleme usw. "Und der Anfang dafür kann auch schon sehr lange zurückliegen." Deswegen gehe es in den Beratungsgesprächen zunächst vor allem darum, was war und wie es zu der Abhängigkeit kam. Es gehe also darum, für jede Person den für sie richtigen Weg gemeinsam zu suchen.

Wie läuft eine Entgiftung ab?

Auch wenn die Anfänge einer Abhängigkeit alltäglich erscheinen und dadurch möglicherweise nicht ernst genommen werden, so warnt Schaper davor. Betroffene können Nebenerkrankungen entwickeln, die die Lebenssituation zusätzlich dramatisch verändern. Schaper zählt Panikattacken, Angstzustände, Depressionen und auch drogeninduzierte Psychosen auf. "Nichts also, was angenehm ist und man auf die leichte Schulter nehmen sollte." Auf die Frage, ob denn ältere suchterkrankte Menschen ihr als noch junge Psychologin all das so leicht glauben würden, antwortet Melina Schaper gelassen: "Ich habe im Bezirkskrankenhaus in Günzburg in der 'Abteilung Sucht sowie auf einer Frühinterventionsstation für junge Erwachsene mit Verdacht auf Schizophrenie oder Psychose' mitgearbeitet. Ich kann erzählen, wie es ist, wenn die Erkrankung bereits akut ist, und gleichzeitig kann ich genau berichten, wie in einer Klinik zum Beispiel die Entgiftung abläuft, und so viele falsche Ängste nehmen."

Hier können sich Interessierte in Zusmarshausen melden

Die junge Psychologin ist ab sofort jeden Donnerstag von 8.30 bis 17.45 Uhr in Zusmarshausen erreichbar. Schaper gehört zum Team der Caritas-Suchtfachambulanz Augsburg-Land mit Hauptsitz in Schwabmünchen. Dort arbeitet sie Dienstag, Mittwoch und Freitag. (AZ, kinp)

Info Terminvereinbarungen für die Außenstelle der Caritas-Suchtfachambulanz Augsburg-Land in Zusmarshausen erfolgen über die Caritas-Suchtfachambulanz in Schwabmünchen, Telefon 08232/9664-0 – E-Mail: suchtfachambulanz.schwabmuenchen@caritas-augsburg.de.