Mehrere Verletzte bei Unfällen auf der A8 bei Zusmarshausen

Am Ostersonntag sind mehrere Menschen bei einem Unfall auf der A8 verletzt worden. Die Fahrbahn war eine Stunde lang voll gesperrt.

Zu einem Unfall mit mehreren Verletzten und einem weiteren Unfall im Rückstau ist es am Sonntag auf der A8 auf Höhe Zusmarshausen in Fahrtrichtung München gekommen. Nach Angaben der Polizei war zunächst eine Autofahrerin auf dem rechten Fahrstreifen ins Schleudern gekommen und fuhr über die beiden linken Fahrspuren, wo sie auf die Beton-Mittelwand prallte und dann nach rechts zurückgeschleudert wurde. Daraufhin stieß sie mit einem weiteren Fahrzeug zusammen. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf circa 16.000 Euro.

Zweiter Unfall am Ende des Rückstaus auf der A8

Zu einem weiteren Unfall kam es am Ende des Rückstaus. Ein Autofahrer bemerkte zu spät, dass sich die Autos stauten und prallte auf das letzte Fahrzeug, das er nach vorne in weitere Autos schob: Es waren am Ende fünf Fahrzeuge an dem Verkehrsunfall beteiligt. Nach Angaben der Feuerwehr waren es sogar acht Fahrzeuge. Hier entstand ein Sachschaden von rund 33.000 Euro. Ab etwa 18 Uhr war die Fahrbahn Richtung München circa eine Stunde lang voll gesperrt. Danach gab's noch eine Teilsperrung bis 20 Uhr.

Es rückte ein großes Aufgebot an Rettungskräften an: drei Polizeistreifen, sieben Rettungswagen und vier Notärzte sowie die Feuerwehren aus Zusmarshausen und Burgau mit jeweils 30 Einsatzkräften. Es landete sogar ein Rettungshubschrauber, der aber dann nicht benötigt wurde und wieder abflog. Die Autos stauten sich zeitweise bis fast nach Burgau zurück. Über die Zahl der Verletzten gibt es widersprüchliche Angaben. Sie reichen von drei Leichtverletzten bei beiden Unfällen laut Polizei bis zu drei mittelschwer und 13 Leichtverletzten - so Kreisbandmeister Helmut Motzer, der am Ort des Geschehens war. Die Angaben habe er vom Einsatzleiter Rettungsdienst. Er sagt, dass acht Fahrzeuge an dem Unfall auf der abschüssigen Autobahn kurz vor der Zusmarshauser Ausfahrt beteiligt waren. Auf eine Länge von 500 Metern habe sich der Unfallort erstreckt. Trümmerteile seien durch die vielen beteiligten Wagen auch auf Fahrspuren der Stuttgarter Fahrbahnrichtung gefallen, weshalb die A8 "für längere Zeit komplett gesperrt" werden musste.