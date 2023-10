Zusmarshausen

12:00 Uhr

Neue Halle in Zusmarshausen geplant: Hier soll die "Zusamtal-Arena" entstehen

Plus Dort, wo jetzt noch ein Hartplatz zu finden ist, soll die sogenannte "Zusamtal-Arena" entstehen. Nun wurden im Gemeinderat die ersten Pläne dafür vorgestellt.

Von Günter Stauch Artikel anhören Shape

Große Pläne in Zusmarshausen: Die Gemeinde will sich an eine Hallenprojekt des TSV Zusmarshausen an der Schul- und Sportanlage beteiligen. 600.000 Euro soll die sogenannte "Zusamtal-Arena" kosten. 30 Prozent der Baukosten sollen durch Fördergelder finanziert werden. Wie die Halle aussehen soll, war nun Thema im Gemeinderat.

Wie die neue Halle finanziert werden soll

Dabei ging es vor allem um die Finanzierung. Für die baulichen Vorstellungen des größten Vereins am Ort könnten Kosten von fast 200.000 Euro auf die Kommune zukommen. Zudem machte der Abteilungsleiter Friedrich Meitinger bei der Vorstellung des Konzeptes einer modularen Feldhalle seinen Zuhörern deutlich, dass die Idee beim Ausbleiben eines weiteren 250 000 Euro-Zuschusses seitens des europäischen Förderprogramms „Leader“ praktisch „gestorben“ sein würde. Dabei will die EU mit millionenschwerer Unterstützung Projekte im ländlichen Raum auf die Beine bringen. Mit beachtlichem Fleiß und hohem – ehrenamtlichen – Arbeitsaufwand, so die Einschätzung mehrerer Bürgervertreter, habe die Organisation eine umfangreiche Konzeption mit zahlreichen Details auf die Füße gestellt, die den kommenden behördlichen Anforderungen genügen sollen. Der TSV-Mann ging ausführlich auf das Thema des Abends ein und begründete den Schritt mit der „anhaltenden Not an Hallenkapazitäten vor Ort“ sowie dem Bedürfnis, „Tennissport für unsere Jugendspieler an 365 Tagen pro Jahr zu ermöglichen.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen