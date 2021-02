vor 33 Min.

Ärger um Vordrängler: Augsburgs OB Eva Weber ist noch nicht geimpft

Ein Landrat, ein OB und auch der Augsburger Bischof sind trotz Impfstoff-Knappheit schon geimpft. Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) will sich erst impfen lassen, wenn sie regulär dran ist.

Von Jörg Heinzle

Der Landrat im Kreis Donau-Ries ist bereits gegen das Corona-Virus geimpft worden, der Donauwörther Oberbürgermeister ebenfalls. Auch kirchliche Amtsträger wie der Augsburger Bischof Bertram Meier und sein Stellvertreter haben sich die Impfung schon verabreichen lassen - in diesem Fall mit der Begründung, dass sie regelmäßig Pflegeheime besuchten. Die Augsburger Stadtspitze allerdings ist bislang nicht zum Zug gekommen – auch nicht über Ersatzlisten, falls bereits aufbereiteter Impfstoff übrig bleibt. Ein Sprecher der Stadt sagt, Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU) wolle sich impfen lassen - aber erst, wenn sie ganz regulär an der Reihe sei.

Corona in Augsburg: Bisher wurden gut 11.000 Augsburger geimpft

Auch die Referenten der neunköpfigen schwarz-grünen Stadtregierung seien bisher alle nicht geimpft, so der Sprecher. Ein Vorrücken bei der Impfung für die Rathaus-Chefin oder den Rest der Stadtspitze sei zu keinem Zeitpunkt ein Thema gewesen. Stand Montag wurden bisher 11.559 Augsburger gegen das Coronavirus geimpft. Davon haben 4.044 Personen bereits die Zweitimpfung erhalten. 5.452 Personen wurden bisher in Betreuungseinrichtungen von den mobilen Impfteams der Stadt Augsburg geimpft, 3.510 in Krankenhäusern, 2.597 im Augsburger Impfzentrum.

