Analyse: Eva Weber steht stellvertretend für einen neuen Kurs der CSU

Plus Die CSU-Kandidatin tritt in zwei Wochen gegen Dirk Wurm (SPD) an. Angesichts ihres Vorsprungs kann die 42-Jährige als Favoritin gelten.

In Augsburg blieb am Sonntag offen, wer nächster Oberbürgermeister wird – es läuft auf eine Stichwahl zwischen Eva Weber ( CSU) und Dirk Wurm ( SPD) hinaus. Im ersten Wahlgang erreichten sie 43 beziehungsweise 18,8 Prozent. Die dritte aussichtsreiche Kandidatin, Martina Wild von den Grünen, erreichte 18,5 Prozent. Erst drei Stunden nach Beginn der Auszählung war klar, wer auf Platz zwei und drei steht.

Weber sagte in einer ersten Reaktion, sie habe nicht mit einem derartigen Vorsprung gerechnet. Weber hat mehr Stimmen gesammelt als ihre beiden stärksten Konkurrenten zusammen. Wurm sagte angesichts des hohen Rückstandes: „Es wird kein Rennen auf Augenhöhe, aber ich werde um jede Stimme werben.“ Er sehe nach wie vor eine Chance, auch wenn der Abstand groß sei. Sowohl die SPD als auch ihr Kandidat verloren im Vergleich zur Kommunalwahl vor sechs Jahren in Augsburg deutlich an Stimmen.

Eva Weber ist seit sechs Jahren Bürgermeisterin für Finanzen in Augsburg

Im Stadtrat werden künftig die Grünen nach der CSU die zweitstärkste politische Kraft sein. Man habe die Anteile beim OB-Ergebnis verdreifacht und bei der Stadtratswahl verdoppelt, so Wild. Die Augsburger Grünen-Bundestagsabgeordnete Claudia Roth sagte mit Blick auf die Corona-Epidemie, die Grünen hätten auch in Zeiten so großer Unsicherheit ein „gutes Ergebnis“ eingefahren. Allerdings lag die Zustimmung für die Grünen laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey bayernweit zuletzt bei 22,7 Prozent – in Großstädten konnte man von einer höheren Zustimmung für die Grünen ausgehen, die es in Augsburg aber offenbar nicht gab.

Der bisherige Oberbürgermeister Kurt Gribl (CSU) kündigte vor einem Jahr auch für die eigene Partei überraschend an, er wolle beruflich noch einmal etwas Neues anfangen, so der studierte Jurist, in dessen Amtszeit unter anderem die Umwandlung von Schwabens größtem Krankenhaus, dem Augsburger Klinikum, zur Uniklinik vollzogen wurde. Gribls Kontakte zur Staatsregierung gelten als gut. CSU-Vorsitzender und Ministerpräsident Markus Söder gab früh als Parole aus, dass das OB-Amt in Augsburg in Hand der CSU bleiben solle.

Weber, 42, ist seit sechs Jahren Bürgermeisterin für Finanzen und Wirtschaftsförderung in Augsburg. Die Tochter des ehemaligen Staatssekretärs Alfons Zeller aus dem Oberallgäu steht beispielhaft für den Kurs, den die CSU in Großstädten verfolgt. Manche Punkte ihres Wahlprogramms seien für einen Teil der CSU-Stammwähler wohl „gewöhnungsbedürftig“, sagt Weber, die etwa für Verkehrsberuhigung in ausgewählten Innenstadt-Straßen eintritt. Sie sei „wertkonservativ“, betont sie jedoch zudem. Gleichwohl ist Weber nie als Dogmatikerin in Sachen christsozialer Programmatik aufgefallen.

Es ist noch offen, wer ins Rathaus in Augsburg einzieht

Wurm, 40, war die vergangenen sechs Jahre Ordnungsreferent in Augsburg. Vorher führte der Politikwissenschaftler, dessen Onkel vor Jahren Ordnungsbürgermeister für die SPD in Augsburg war, die Geschäfte der SPD-Stadtratsfraktion. Unter anderem war Wurm dafür zuständig, die Augsburger Innenstadt vor drei Jahren an Weihnachten zu evakuieren, als eine riesige Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft werden musste.

Zwar ist noch offen, wer neuer Oberbürgermeister wird, doch es ist nicht ausgeschlossen, dass die beiden Gegenkandidaten künftig wieder zusammenarbeiten werden. In den vergangenen sechs Jahren wurde Augsburg von einer CSU-SPD-Koalition mit den Grünen als kleinem Kooperationspartner regiert. Es ist zumindest denkbar, dass dieses Regierungsmodell fortgeführt wird, wenngleich nun mit anderen Kräfteverhältnissen.

