Anna räumt im Stadtteil Hochzoll auf

20 Kilogramm Plastik bringt diese Skulptur auf die Waage, die die Stadtwerke im vergangenen Sommer als Mahnmal am Hochablass aufstellen ließen. Das Volumen entspricht der Menge, die jeder Augsburger durchschnittlich in einem Monat produziert.

Manches ist achtlos weggeworfen, manches bewusst illegal entsorgt worden. Die verstreuten Müllablagerungen aber stören nicht nur das Straßenbild.

Von Silvia Kämpf

Auch elfjährige Anna aus Hochzoll empfindet es als extrem ungehörig. Jüngst überraschte sie ihre Mutter Ulrike Einsiedler mit der Bitte, ob sie - obwohl schon Abend - noch rausgehen und Müll sammeln dürfe. Seither ist sie einmal pro Woche in Sachen Sauberkeit unterwegs. Wie sie auf diese ungewöhnliche Idee gekommen war, erzählt sie zu Corona-Zeiten in einem Telefoninterview.

Anna sah demnach ein Video im Internet und war nach Auskunft ihrer Mutter Ulrike Einsiedler "erschrocken", wie die Welt im Jahr 2040 aussehen wird, wenn kein Umdenken stattfindet. Das gab den Anstoß, die Jacken anzuziehen, die Einweghandschuhe überzustreifen und blaue Müllsäcke einzupacken. Am Friedberger Baggersee begann die Müllsuche, wobei die vielen To-go-Becher und Fastfood-Tüten kaum zu übersehen waren. Aber auch am Kuhsee sei das Müllaufkommen kaum geringer gewesen. "Allein bei uns in der Straße", erinnert sich die Mutter, "war sehr viel herumgelegen."

Direkt ermutigen musste Ulrike Einsiedler ihre Tochter zum Müllsammeln nicht, findet das Engagement aber "cool". Sie weiß, dass Anna alles berührt, was Tieren schaden könnte. Selbst Spinnen dürfe sie nicht mit dem Staubsauger beseitigen, sondern müsse sie einfangen und raus tragen. Das Ekligste, das Mutter und Tochter auf ihrem Weg durch den Stadtteil bei der Abfallbeseitigung begegnete, seien "volle Windeln" gewesen, sagt Anna. Für ihre Mutter ist ähnlich unverständlich, dass Hundehalter den Kot ihres Vierbeiners zwar in ein Beutelchen stecken, es dann aber an Ort und Stelle einfach liegen lassen.

Das kann ich auch selbst

Wie wahrscheinlich viele Mädchen ihres Alters, liebt Anna Pferde. Bei ihren Ausritten beobachtet sie, wie gefährlich herumliegender Müll für die Tiere - egal, ob Hunde, Katzen oder auch Schafe - sein kann, wenn sie Plastik oder Schokoladenpapier neugierig beschnuppern und vielleicht sogar fressen. Mittlerweile konnte die Elfjährige auch ihre zwei Jahre ältere beste Freundin Anna Kate Grambow dafür gewinnen, es ihr gleich zu tun und sie der Natur zuliebe zu unterstützen. Der Vorteil: Die Mädchen wohnen nur zwei Häuser von einander entfernt.

Eigeninitiative ist eine Eigenschaft, die Anna Einsiedler ohnehin zueigen ist. So sind selbst genähte Steckenpferde auch ein persönliches Steckenpferd der Gymnasiastin aus der sechsten Klasse des Stetten Instituts. Und weil die Einsiedlers im Haushalt keine Nähmachine haben, teilte sie den Eltern mit, macht nichts: "Das kann ich doch auch selbst nähen." Jetzt bedient sich die junge Hochzollerin ihrer eigenen Fingerfertigkeit und näht für ihre "Happy Horses" nach dem Vorbild des Markenspielzeugs sogar Satteldecken und Zaumzeug.

Voll der Bewunderung für Anna sind sogar Kommunalpolitiker. "Das elfjährige Mädchen ist klasse", sagt etwa das Hochzoller CSU-Mitglied Max Weinkamm, das seit 2015 Frühjahr für Frühjahr einen Pool Freiwilliger um sich schart, um eben diese Hinterlassenschaften - etwa aus dem Umfeld des Hochzoller Bahnhofs - zu entfernen. Und gerade dem Rand des sensiblen Naherhohungsgebietes Stadtwald mit Kuhsee steht die Verschmutzung schlecht zu Gesicht.

Mahnmal aus Plastikmüll

Dies veranschaulichte auch die REHcycling-Skulptur aus Plastikmüll, die die Stadtwerke (SWA) im Sommer vergangenen Jahres am Hochablass aufstellen ließen. Ihre Botschaft: Die in ihr verpressten 20 Kilogramm Plastikmüll entsprechen dem Durchschnitt, den ein Mensch in einem Monat produziere. Und das sei zuviel. Mittlerweile ist das Tier weitergezogen. Das Mahnmahl steht jetzt am Gaskessel in Oberhausen.

Weinkamms Aktion mit Vorstandsmitgliedern der Hochzoller CSU ist, wie er sagt, Bestandteil der Augsburger Initiative "Sauber ist in", wurde 2020 jedoch durch Corona verhindert. Wird er nach ihrer Nachhaltigkeit im Sinne von Erfolg gefragt, ist er kaum zufrieden. Noch immer werde "unglaublicher Mist" aus den Büschen gezogen, lautet sein Fazit. Deshalb wäre ein Bemühen, wie das der Werner-von-Siemens-Schüler in den Grünanlagen am Lech, weiterhin äußerst wichtig.

Ein Sortiment Kurioses

Eine sicht- und spürbare Verbesserung verbuchte Weinkamm nur zum Jahreswechsel. Dank Böllerverbot habe nach Silvester so wenig Müll auf den Straßen gelegen, wie seit langem nicht mehr. Nicht müde wird er jedoch, die Kuriositäten aufzuzählen, derer sich die Müllsünder entledigen. Dazu zählen Matratzen ebenso wie Fensterrahmen und Bekleidung jeglicher Art sowie Haushaltsgeräte und sogar Glätteisen für Haare. Hinzu kommt das Übliche: Flaschen, Zigarettenschachteln, Fahrkarten, Styroporteile, Textilfetzen, Plastiktüten und Verpackungen, Stuhl- und Schrankteile. Ein gebastelter bunter Stern und ein aufhängbarer Vogel aus Metall lieferten laut Weinkamm die „künstlerische Note“.

Reiner Erben, Referent für Umwelt und Werkleiter des Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetriebe (AWS) der Stadt, sagt: Grundsätzlich stehe es allen Bürgerinnen und Bürgern frei, ehrenamtlich Abfall zu sammeln, der z.B. in Grünanlagen nicht in Abfallkörben entsorgt wurde. Aufgrund der bestehenden Kontaktbeschränkungen könne der AWS aber keine Gruppenangebote organisieren. Am Beispiel der Hochzoller Anna sei das Engagement deshalb möglich, weil sie rein ehrenamtlich sammele.

Mehr Müll liegt in der Natur

Verlagert hat sich laut Erben das generelle Abfallaufkommen. Seit dem ersten Lockdown im März 2020 hat es sich seiner Beobachtung nach wegen der damals in Kraft getretenen Einschränkungen in Einzelhandel und in Gastronomie "massiv in die privaten Haushalte verlagert". Zahlen zum Gesamtaufkommen 2020 liegen, wie Erben sagt, noch nicht vor. Sie würden aber erfasst und zu gegebenem Zeitpunkt ausgewertet.

Sagen kann Reiner Erben schon soviel: Während der Müll in öffentlichen Abfallkörben in der Innenstadt weniger wurde, habe er in den Naherholungsgebieten zugenommen. Ein großes Problem für Abfallwirtschaft und Natur seien vor allem die Einwegmasken, die oftmals nicht in Abfallkörben entsorgt werden. Im Hausmüll sei der Anteil an Restmüll zu beobachten: vor allem To-Go-Verpackungen aufgrund der geschlossenen Gastronomie sowie Altpapier, wegen vermehrter Versandverpackungen aus dem Online-Handel, seien auf dem Vormarsch. Eine Reduzierung des Abfallaufkommens oder aktives Vermeiden von Plastikabfällen (zero waste) kann die Stadt Augsburg laut Umweltreferent Reiner Erben nicht beobachten.





