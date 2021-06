Augsburg

vor 29 Min.

Ärger in der Maxstraße: "Auch wir Gastronomen tragen Verantwortung"

Plus Leo Dietz, CSU-Fraktionschef im Augsburger Stadtrat, betreibt selbst Lokale in der Maximilianstraße. Was er zu Menschenmassen und nächtlichen Auswüchsen sagt.

Von Jörg Heinzle

Herr Dietz, Sie sind selbst von den Einschränkungen für die Gastronomie in der Maximilianstraße betroffen. Donnerstags, freitags und samstags dürfen Getränke ab 22 Uhr nicht mehr zum Mitnehmen verkauft werden. Wie stehen Sie dazu?

Themen folgen