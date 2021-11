Augsburg

17:07 Uhr

Ärger über Parksituation am Hermanfriedhof: "Wir lösen das Grab auf"

Plus An Allerheiligen besuchen viele Menschen die Friedhöfe. Am Hermanfriedhof ist die Parksituation seit dem Fahrradstreifen und dem Wegfall der Stellplätze besonders angespannt.

Von Ina Marks

Ulrich und Maria Ziegler sind mit einem Rechen und einem Sack mit Abfällen bepackt. Sie haben gerade das Grab auf dem Hermanfriedhof für Allerheiligen hergerichtet. Ein- bis zweimal kommt das Ehepaar extra aus Langweid in die Augsburger Innenstadt, um die Gedenkstätte zu besuchen und zu pflegen. Doch seitdem die Parkplätze in der Hermanstraße dem neuen Radweg gewichen sind, finden sie die Zustände dort nicht länger tragbar. Ulrich Ziegler hat die Nase von der angespannten Parksituation inzwischen so voll, dass er das Grab seiner Eltern zum nächstmöglichen Termin auflösen will. Der 73-Jährige und seine drei Jahre jüngere Frau sind nicht die Einzigen, die Kritik an der Stadt wegen der neuen Verkehrslage üben.

