Augsburg

vor 20 Min.

Aus für den Christkindlesmarkt: "Die Komplettabsage tut einfach nur weh"

Der Augsburger Christkindlesmarkt ist abgesagt. Oberbürgermeisterin Eva Weber sprach am Freitagmittag mit den enttäuschten Händlerinnen und Händlern.

Plus Der Frust bei den Händlern des Augsburger Christkindlesmarktes ist riesig. Andere zeigen dagegen Verständnis für das Machtwort des Ministerpräsidenten. So reagiert die Stadt jetzt.

Von Michael Hörmann und Johannes Kapfer

Die Nachricht der Absage sprach sich wie ein Lauffeuer unter den Händlerinnen und Händlern herum. Kurz nach 13 Uhr verkündete Ministerpräsident Markus Söder den "De-facto-Lockdown für Ungeimpfte". Es ging um Weihnachtsmärkte in Bayern. Söder sprach ein generelles Verbot aus. Dies bedeutet das Aus für den Christkindlesmarkt auf dem Augsburger Rathausplatz, der am Montag hätte beginnen sollen. Bis zuletzt hatte die Stadt Augsburg an der Austragung festgehalten. Bereits im Vorjahr musste der Markt wegen Corona ausfallen. Wie geht es jetzt weiter?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen