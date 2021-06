Augsburg

vor 38 Min.

Ausschreitungen in der Maxstraße: Mit diesen Regeln reagiert die Stadt

Immer wieder gab es seit dem Lockdown-Ende Ärger in der Augsburg Maximilianstraße. Am Samstag eskalierte die Situation. Nun zieht die Stadt Konsequenzen.

Am Wochenende kommt es in der Augsburger Maximilianstraße zu massiven Ausschreitungen. In einer Pressekonferenz verkündet OB Eva Weber, welche Regeln nun gelten.

Von Christian Gall

Die massiven Ausschreitungen des vergangenen Wochenendes in der Augsburger Maximilianstraße ziehen Konsequenzen nach sich. Das machte die Augsburger Oberbürgermeisterin Eva Weber am Montag in einer Pressekonferenz klar. Ihr zufolge war die Maxime der Stadt bislang "möglich machen, was möglich ist". Diese Maxime sei nach den Vorfällen des Wochenendes nicht mehr zu halten. "Als OB und als Stadt werden wir nicht dulden, dass sich solche Szenen wiederholen", sagte Weber. Daher kündigte sie mehrere Maßnahmen in der Augsburger Innenstadt an: Diese Regeln gelten nach den Ausschreitungen nun in der Augsburger Maxstraße Der Bereich rund um den Herkulesbrunnen wird abgesperrt, um geballte Menschenansammlungen zu verhindern.

Der Verkauf alkoholischer Getränke außerhalb der Freischankflächen (To-go-Verkauf) ist künftig schon ab 20 Uhr verboten.

außerhalb der Freischankflächen (To-go-Verkauf) ist künftig schon ab 20 Uhr verboten. Das Alkohol-Konsumverbot im Bereich der Innenstadt gilt nun ab 20 Uhr außerhalb der Freischankflächen.

Die Gastronomie soll die Möglichkeit bekommen, ihre Außenbewirtung zu erweitern.

soll die Möglichkeit bekommen, ihre Außenbewirtung zu erweitern. Die Maxstraße wird ab 18 Uhr für den Autoverkehr gesperrt.

wird ab 18 Uhr für den Autoverkehr gesperrt. Ab 18 Uhr gilt ein Parkverbot in der Maximilianstraße .

. Ab 18 Uhr ist die Maximilianstraße für Taxis und Nahverkehr gesperrt. Nahverkehrslinien werden entsprechend umgeleitet.

für Taxis und Nahverkehr gesperrt. Nahverkehrslinien werden entsprechend umgeleitet. Ab 18 Uhr gelten Einschränkungen im Verkehr im Bereich der Bäckergasse und des Kitzenmarkts. Erzielt werden soll dies mit weiträumigen Absperrungen.

Der Ordnungsdienst wird um eine Einheit von sechs Personen aufgestockt. In der Nacht auf Sonntag kam es in der Augsburger Partymeile zu massiven Gewaltausbrüchen. Dabei wurden 15 Polizisten verletzt, zahlreiche Besucher mussten von Rettungskräften behandelt und teils ins Krankenhaus gebracht werden. Bereits zuvor hatte die Stadt neue Regeln für die Partymeile aufgestellt - und angekündigt, diese bei Bedarf weiter zu verschärfen. Über die Probleme in der Maximilianstraße sprechen wir auch in der aktuellen Folge des Podcasts "Augsburg, meine Stadt". Hier können Sie das Gespräch anhören.

Themen folgen