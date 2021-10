Augsburg

Carolin Kebekus setzt auf 2G-Regel - so reagiert sie auf verärgerte Fans

Die Komikerin Carolin Kebekus tritt am 19. November in der Augsburger Schwabenhalle auf.

Plus Am 19. November ist die Komikerin in der Schwabenhalle zu Gast. Das Publikum muss geimpft oder genesen sein – ein negativer Test reicht nicht. Das gefällt nicht allen.

Von Miriam Zissler

Komikerin Carolin Kebekus hat sich dieses Jahr in einem gemeinsamen Song mit dem SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach über den Corona-Sommer ausgelassen. Mit einer ordentlichen Portion Ironie sangen sie "Endlich wieder la vida, ab in den Flieger, nie wieder Fieber" – denn im wahren Leben gelten Lauterbach und Kebekus als besonders vorsichtig im Umgang mit dem Coronavirus. So findet die Veranstaltung der Künstlerin am 19. November in der Augsburger Schwabenhalle jetzt mit der 2G-Regel statt – also nur für Geimpfte oder genesene Personen. Das enttäuscht manche Fans in der Region.

