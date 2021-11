Das Presseball-Dinner ist wegen der hohen Corona-Zahlen abgesagt

Die Augsburger Allgemeine entscheidet sich aufgrund der dramatischen Entwicklung bei den Infektionszahlen dafür, den Gala-Abend auf einen anderen Zeitpunkt zu verlegen.

Das Presseball-Dinner zugunsten der Stiftung Kartei der Not, das am Samstag im Kongress am Park hätte stattfinden sollen, ist abgesagt. "Die dramatische Entwicklung der Infektionszahlen dieser Woche und die zu erwartende weitere Zuspitzung in den kommenden Tagen haben uns zu der Auffassung gelangen lassen, dass das Presseball-Dinner zu einem anderen Zeitpunkt stattfinden sollte", begründet Gastgeberin Alexandra Holland ihren Entschluss.

Augsburger Presseball konnte wegen Corona erneut nicht stattfinden

Das Organisationsteam um Alexandra Holland hatte in den vergangenen Monaten mit viel Herzblut daran gearbeitet, gemeinsam ein Zeichen für die gute Sache zu setzen. Denn die Zahl der Menschen, die unverschuldet in Not geraten sind, hat sich während der Corona-Pandemie weiter erhöht. Der Erlös des Presseball-Dinners wäre diesen Menschen in der Region zugute gekommen. Das Dinner hätte damit die Intention des Augsburger Presseballs weitergeführt, der wegen der Pandemie bereits das zweite Jahr in Folge nicht stattfinden konnte.

242 Bilder Augsburger Presseball 2019: Gäste und Impressionen Foto: Fastl, Kaya, Kreisl, Merk, Wagner, Weizenegger, Wyszengrad

Wer Karten für den Abend mit Stargast Milow, der Opern-Kooperation mit dem Staatstheater Augsburg, einem Drei-Gänge-Menü von Sternekoch Simon Lang und vielem mehr gekauft hatte, bekommt eine Rückvergütung. Die Gäste wurden bereits kontaktiert. (AZ)

Lesen Sie dazu auch