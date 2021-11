Die Augsburger Polizei ermittelt wegen zweier Unfallfluchten

Tatorte waren in Pfersee und in der Innenstadt. In einem Fall passierte der Vorfall in einem Parkhaus.

Zwei Unfallfluchten beschäftigen die Polizei in Augsburg. In Pfersee wurde am Donnerstag zwischen 1 und 10 Uhr ein geparkter, grauer Pkw VW in der Sigmundstraße angefahren. Durch Lackschäden an der linken Fahrzeugseite entstand Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um seine gesetzlichen Pflichten zu kümmern. Hinweise an die Telefonnummer 0821/323-2610.

Am Mittwoch zwischen 8 und 15 Uhr stellte eine 46-Jährige ihren blauen Pkw VW in einem Parkhaus in der Halderstraße ab. Nachdem sie zum Fahrzeug zurückkehrte, so die Polizei, habe sie eine tiefe Delle an der hinteren rechten Tür feststellen müssen. Zum Verursacher ist nichts bekannt. Hinweise unter Telefon 0821/323-2110. (möh)