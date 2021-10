Augsburg

vor 16 Min.

Die Augsburger wünschen sich Dult und Tram zurück in die Maxstraße

Plus Die Maximilianstraße in Augsburg soll neu erfunden werden. Ein erster Schritt ist, den Autoverkehr zu reduzieren. Doch es gibt noch viel mehr Ideen.

Von Nicole Prestle

Mit ihren prächtigen Häusern, den Prachtbrunnen und vor dem Hintergrund ihrer Geschichte war und ist die Augsburger Maximilianstraße einer der schönsten Straßenzüge in Schwaben. Doch sie ist auch einer der problematischsten: Im Lauf der Jahrzehnte zogen immer mehr Anwohnerinnen und Anwohner fort, Clubs siedelten sich an, die Prachtmeile wurde mehr und mehr zur Partymeile. Damit einher gehen Nutzungskonflikte. Auf der einen Seite steht das Ruhebedürfnis derer, die dort leben, auf der anderen der Drang nach Verwirklichung derer, die dort feiern. Die Stadt will diese Konflikte nun ein für allemal lösen und deshalb auch die Nutzung der Maximilianstraße neu denken. Welche Möglichkeiten gäbe es und was wünschen sich die Augsburgerinnen und Augsburger? Wir haben nachgefragt.

