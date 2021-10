Diversity in Augsburg: Wie Paul Kunstmann die Stadt bunter macht

Nichtheterosexuelle Menschen haben es oft schwer in der Gesellschaft. Student Paul Kunstmann leitet die Organisation Queer Augsburg. Wie er die Situation in der Stadt einschätzt.

Der Begriff Queer beschreibt alle anderen Sexualitäten und Geschlechtsidentitäten wie Transidentitäten. Als Synonym wird auch der Begriff LGBTQ+ verwendet. Er steht für lesbisch, schwul, bisexuell, transsexuell und queer. Wichtig dabei sei, dass sich jede oder jeder selbst definieren darf, sagt Kunstmann. Queer Augsburg ist ein sicherer Raum für queere Menschen. Über die queere Community sagt Kunstmann: “Hier fühle ich mich sicher, weil man sich verstanden fühlt und sich nicht ständig erklären muss“.

Je mehr Wissen vorhanden sei, desto sicherer sei das Gefühl, sagt er. Queere Personen würden in Räumen wie Queer Augsburg beispielsweise nicht missgendert, also mit dem falschen Pronomen angesprochen. Stattdessen erfahren sie Unterstützung, können sich selbst besser kennenlernen, zu ihrer Identität und ihrem Namen stehen, sowie Kraft für das Coming-out und den Prozess der Transition schöpfen. Bei Queer Augsburg werden sie ermutigt, selbst aktiv zu werden und eigene Treffen zu leiten.

Die Gruppe Queer Augsburg trifft sich wöchentlich

Der Schwerpunkt der Gruppe liegt auf wöchentlichen Treffen. Regelmäßig finden Themen- und Kennenlerntreffen statt. In der Vergangenheit organisierte die Gruppe Vernetzungstreffen mit queeren Organisationen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und den USA. Queer Augsburg veranstaltet zudem Themenabende mit anderen Augsburger Organisationen. Mit beispielsweise den Queeren Christen und Christinnen und der Evangelischen Studierendengemeinde Augsburg fand ein Themenabend über „Queer und Christlich“ statt.

Paul Kunstmann erfährt immer noch Minderheitenstress. Das ist chronischer Stress, ausgelöst durch Vorurteile und Diskriminierung beispielsweise gegenüber Minderheitssexualitäten. Auch hätten queere Menschen weiterhin mit Gewalt und Mobbing zu kämpfen, sagt er. Doch Kunstmann sagt auch, dass nicht offene Diskriminierung das größte Problem sei, sondern versteckte. Denn auch wenn die Toleranz zunehme, bedeute das nicht, dass automatisch Akzeptanz vorhanden ist. Jedoch sagt der Student, dass man im Gespräch viel erreichen könne und Menschen nicht unveränderbar seien.

Queer Augsburg bedient Angebote für verschiedene Interessen

Vor allem Studierende engagierten sich bei Queer Augsburg. Alle anderen Menschen seien aber auch bei der Gruppe willkommen. “Queer Augsburg ist offen für alle”, sagt Kunstmann. “In dieser großen, vielfältigen Masse ist es irgendwann erforderlich Fokusgruppen zu bilden”, fügt er hinzu. “Das Angebot wird ausgeweitet und für verschiedene Gruppen spezifiziert.” So würden in Zukunft eine queere Studierenden- und eine Berufstätigengruppe sowie Gruppen mit Fokus auf Kultur und Literatur entstehen, sagt Kunstmann. Auch nach der Pandemie soll ein Teil der Treffen digital angeboten werden. “So finden Menschen, die neu nach Augsburg ziehen, leichter Anschluss”, erzählt der Student. Da das digitale Angebot sehr gut angenommen worden sei, verzeichnet Queer Augsburg derzeit schätzungsweise 130 Mitglieder.

Sobald das Pandemiegeschehen es zulässt, seien auch Veranstaltungen im öffentlichen Raum wie Improtheater und Infostände geplant, was durch die Kooperation mit dem Projektraum im Quartier Rechts-der-Wertach ermöglicht wird, sagt Kunstmann. Zudem ist ein Schulprojekt in Arbeit. “Das größte Problem beim Umgang mit queeren Menschen ist, dass das Wissen nicht da ist“, sagt er. Daher sei ein Programm geplant, um aufzuklären, sich kennenzulernen und sich dadurch akzeptieren zu lernen.

Paul Kunstmann wünscht sich bessere Aufklärung und Bildung. Foto: Johanna Gruber

Paul Kunstmann sagt, er wünsche sich mehr Aufklärung und Bildungsarbeit sowie mehr Wissensbereitschaft und Engagement, vor allem für Queerness, aber auch gegen Rassismus, Islam- und Judenfeindlichkeit. “Von der Politik erhoffe ich mir mehr Unterstützung bei der Umsetzung von queeren Projekten und von Unternehmen weniger Pinkwashing”, sagt er. Pinkwashing bedeutet vorzugeben, tolerant gegenüber queeren Personen zu sein, um Produkte besser verkaufen zu können.

Ein Raum, in dem man sich sicher fühlen soll

Gerade im sogenannten Pride Month schmückten sich viele Personen und Unternehmen mit Regenbogenfahnen und meinten, sie müssten sich nicht mit der Thematik beschäftigen, sagt er. “Klar ist Symbolik gut, aber gleichzeitig braucht es Anlaufstellen für queere Menschen”. Dies kann mit geschulten Coaches, ausgebildeten Psychologen und Psychologinnen und Sozialarbeitern und Sozialarbeiterinnen erreicht werden. Sie könnten queere Personen beraten und unterstützen, sagt Kunstmann.

Der gebürtige Augsburger sah, dass es an Hilfsangeboten fehlte. Er habe mit Queer Augsburg einen Raum geschaffen, in dem sich alle respektierten und sicher fühlten, frei und gleichgestellt seien, sagt er. Wenn es schwierig wird, würden ihn die Freundschaften, die in den letzten zwei Jahren entstanden sind, motivieren. "Man lernt Menschen kennen und sieht, wie sie sich weiterentwickeln. Die Verbindung zu den Personen motiviert mich. Der Traum einer Gemeinschaft, die sich weiterentwickelt, treibt mich an", sagt er.

