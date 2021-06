Augsburg

Gesperrte und volle Maxstraße: Augsburger genießen wieder ihre Freiheiten

Am Herkulesbrunnen ist am Mittwochabend jede Menge geboten. Vor allem junge Menschen freuen sich über ihre wiedergewonnenen Freiheiten.

Plus In der Außengastronomie ist abends kein Platz mehr frei. Augsburgs Innenstadt ist voll, die Stimmung fröhlich. Doch im Hintergrund herrscht eine gewisse Anspannung.

Von Ina Marks

Der Fahrer des tiefer gelegten BMW hat sich den Mittwochabend wohl anders vorgestellt. Als er in die Maxstraße fahren will, steht vor ihm eine Absperrung - und Ramona Gleich. Die Mitarbeiterin eines Security-Dienstes in neongelber Weste erklärt ihm, dass die Maximilianstraße ab sofort an bestimmten Abenden, wie vergangenen Sommer auch, für den Verkehr gesperrt ist. Was der Fahrer davon hält, ist hörbar: Mit quietschenden Reifen wendet er und rauscht über den Milchberg davon. Die Temperaturen sind mild, es ist der erste Abend ohne Maskenpflicht, die Innenstadt ist voll wie gefühlt ewig nicht mehr. Vor allem junge Menschen ziehen durch die Straßen. Sie sind fröhlich, manche ausgelassen. Augsburg lebt wieder. Doch der Spagat zwischen den wiedergewonnenen Freiheiten und dem Infektionsschutz ist kein einfacher. Das hatte das vergangene Wochenende gezeigt, an dem manche Situation brenzlig zu werden drohte. Die Stadt hat reagiert.

