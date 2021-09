Unfall: Junger Radfahrer nach Zusammenstoß in Augsburg bewusstlos

Unangenehme Folgen hatte es für einen jungen Radler, der in Göggingen eine Ampel missachtet hatte. Es kam zu einem Unfall.

Ein 40-Jähriger konnte den Zusammenstoß mit einem 13-jährigen Radler am Sonntag, 19. September, gegen 20.20 Uhr nicht mehr verhindern. Laut Polizei war er auf der Gögginger Straße in Richtung Inningen unterwegs, als ihm an der Kreuzung zur Bayerstraße unvermittelt der Radfahrer in die Quere kam. Der Autofahrer hatte an der Ampel grün, der aus westlicher Richtung kommende Radler fuhr laut Polizei bei roter Ampel auf die Straße.

Es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich. Dabei stürzte der Jugendliche und war kurzzeitig bewusstlos. Er wurde mit einem leichten Schädel-Hirn-Trauma sowie diversen Prellungen ins Uniklinikum Augsburg gefahren. Weiterhin entstand an den beiden Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von insgesamt 1700 Euro.