Augsburg

27.11.2021

Impfaktion im Spectrum-Club: Lange Warteschlange für den Piks in der Disco

Plus Hunderte von Impfwilligen kommen zur Impfaktion in den Spectrum-Club, manche von ihnen werden wegen des großen Andrangs unverrichteter Dinge heimgeschickt. Nächstes Wochenende geht es weiter.

Von Andrea Baumann

Schlangen bildeten sich bislang vor dem Spectrum in den Abendstunden, wenn in dem Club an der Ulmer Straße ein Popstar oder eine bekannte Rockgruppe ein Konzert gab. Die rund 200 Wartenden, die dort am Samstagvormittag geduldig im Freien ausharren, blicken einem anderen Ereignis entgegen: einer Coronaimpfung mit dem Vakzin von Biontech.

