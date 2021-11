Augsburg

vor 11 Min.

Nach Ansturm auf Augsburger Impfzentrum: So geht es jetzt weiter

Mit einem großen Plakat wirbt die Stadt Augsburg in der Ulmer Straße fürs Impfen - die Nachfrage ist in den vergangenen Tagen deutlich gestiegen.

Plus Wer sich in Augsburg jetzt schnell noch impfen lassen möchte, muss damit rechnen, dass er nicht sofort zum Zug kommt. Wie es derzeit mit den Impfungen in der Stadt läuft.

Von Jörg Heinzle

Nach dem Rekord-Ansturm auf das Augsburger Impfzentrum am Samstag bleibt das Interesse an der Corona-Impfung hoch. Die Stadt hatte noch am Samstagabend auf ihrer Internetseite neue Impftermine für die kommenden Wochen freigeschaltet. Viele davon sind bereits wieder gebucht worden. Für den November gab es, Stand Montagabend, keine Termine mehr, im Dezember sieht es noch besser aus. Es zeigt sich: Wer sich jetzt kurzfristig für die Erstimpfung oder die Auffrischung entscheidet, muss mit Wartezeiten rechnen. Dazu sorgen Ankündigungen aus München für Verwirrung - etwa Markus Söders Aussage, jeder solle den sogenannten Booster schon nach fünf anstatt wie bisher sechs Monaten bekommen. Wie kommt man zu einem Impftermin in Augsburg - und was ist zu beachten?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen