Augsburg

vor 18 Min.

Nach Krawall in der Maxstraße: Augsburg plant ein Drei-Säulen-Konzept

Die Stadt setzt zunächst auf Verbote, um den Krawallen kurzfristig etwas entgegenzusetzen. Mittelfristig wird es weitergehender Konzepte bedürfen, so die Stadt.

Plus Nach den Krawallen in der Augsburger Maxstraße soll etwas passieren: Verbote, Jugendarbeit und ein Nachdenken über das Erscheinungsbild der Innenstadt sollen die Situation lösen.

Von Stefan Krog

Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU) hat ein Drei-Säulen-Konzept der Stadt für die Maximilianstraße angekündigt, nachdem es dort am vergangenen Wochenende Krawalle gegeben hatte und Feiernde den Rettungsdienst und Polizei angegriffen hatten. Neben den am Montag angekündigten ordnungsrechtlichen Maßnahmen wie dem Innenstadt-Alkoholverbot ab 20 Uhr oder der Abriegelung des Herkulesbrunnens, die am Donnerstagabend erstmals angewendet wurden, gehe es auch um Vorbeugung und ein grundsätzliches Konzept zum Umgang mit der Maximilianstraße.

