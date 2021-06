Nach Krawall in der Maxstraße plant Augsburg ein Drei-Säulen-Konzept

Was soll man da noch erwarten? Bis weit über Augsburg hinaus ist die Maxstraße als Ballermann-Ersatz bekannt und die Stadtspitze stellt sich taub:

"Sie sei auch nicht der Auffassung, dass ein Wochenende im Jahr das Grundimage einer Straße präge"

Massenveranstaltungen dieser Art sind unabhängig vom Namen fatal für die Entwicklung gewesen. Das wird mit mehr Bühnen die sich gegenseitig stören nicht besser. Die "Kultur" war immer nur Dreingabe aber nie der Anlass für den Besuch.

Dazu kommt die jahrelange Entwicklung der "Clubs" seit der Verlängerung der Öffnungszeiten ohne Auflagen durch den Staat. Im Umfeld sind neue Lokale entstanden wo es früher Läden oder Dienstleistungen gab. Die Maxstraße wurde damit immer mehr zu Gastro-Meile obwohl das per Bebauungsplan verhindert werden sollte.

Neue Imbissläden und To-Go Anbieter haben die Situation in den letzten Jahren verschlechtert. Jetzt hat das aus den Clubs kommende oder geworfene Publikum noch mehr Anreize im Bereich Maxstraße zu bleiben.

Früher gab es verteilt über die Stadt mehrere Clubs, so dass weitere Wege von einem zum anderen zu einer Entzerrung und zu einer Festlegung auf ein Lokal geführt haben. Dagegen hängen seit einigen Jahren bis es hell wird hunderte Personen auf der Straße herum, immer in der Hoffnung noch irgendwo reinzukommen oder draußen etwas zu erleben.

