Nach Krawallen: Wie soll es an Wochenenden in der Maxstraße weitergehen?

Plus Polizei und Ordnungsdienst sind mit der aktuellen Lage in der Maxstraße zufrieden. Vorläufig will die Stadt Augsburg an der Absperrung am Herkulesbrunnen festhalten.

Von Stefan Krog

Polizei und Ordnungsdienst wollen auch am kommenden Wochenende mit starker Präsenz in der Maximilianstraße vertreten sein. Die vergangenen zwei Wochenenden nach der Krawallnacht Mitte Juni seien sehr ruhig verlaufen, so Ordnungsreferent Frank Pintsch ( CSU), für ein Ende etwa der Absperrung um den Herkulesbrunnen sei es aber noch zu früh. Hinzu kommt, dass am Sonntag das Fußball-EM-Finale ansteht. Kommende Woche wollen Stadt und Polizei dann beraten, wie es mittelfristig weitergeht. Im Ordnungsausschuss des Stadtrats sagte Pintsch am Mittwoch, dass die Absperrungen rund um den Herkulesbrunnen für den Moment sehr effektiv seien, er sich dieses Bild langfristig aber nicht vorstellen könne. Man werde auch zügig darüber nachdenken, ob man die Sperrung für Busse und Taxen ab 18 Uhr an Wochenenden so beibehalten müsse.

