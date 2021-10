Augsburg

23.10.2021

Ökosünde für zwei Millionen Euro? Rollrasen sorgt für Ärger

Plus Die Stadtwerke verlegen auf der Trasse der Linie 3 Rollrasen - auf Wunsch der Stadt. Umweltschützer kritisieren die schlechte Ökobilanz - und der Steuerzahlerbund die Kosten.

Von Eva Maria Knab

Ab Dezember soll die Straßenbahn die Städte Augsburg und Königsbrunn verbinden. Viele Fahrgäste dürften schon auf das neue komfortablere Nahverkehrsangebot der Linie 3 warten. Manch einer freut sich derweil auch über den grünen Rollrasen, der am Gleiskörper verlegt wurde. Das Gras wirkt so perfekt, dass es auf den ersten Blick auch auf einen Golfplatz oder in ein Bundesligastadion passen könnte. Bei Naturschützern und beim Bund der Steuerzahler in Bayern sorgt die Rollrasenlösung jedoch für massive Kritik. Die Kritiker monieren: Das makellose Grün sei teuer und zudem wenig ökologisch.

