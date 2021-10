Presseball-Dinner: Sänger Milow kommt als Stargast

Die festliche Gala zugunsten der Stiftung Kartei der Not fällt wegen Corona noch einmal aus. Doch es gibt einen kleinen, feinen Ableger mit einigen Überraschungen.

Not macht erfinderisch, eine Pandemie auch: Im zweiten Jahr mit Corona soll es diesen November einen kleinen Ableger des Augsburger Presseballs geben. Gastgeberin Alexandra Holland möchte mit einem Presseball-Dinner am Samstag, 13. November, aber dennoch die Sinne ansprechen. "Die Menschen haben eine große Sehnsucht, sich wieder zu treffen und einen Abend für das Herz, das Gefühl und die gute Sache zu verleben", sagt die Herausgeberin der Augsburger Allgemeinen. So wird es nun ein festliches Dinner für rund 350 Personen geben, die auch auf einen Stargast nicht verzichten müssen.

Lange war unsicher, ob das Dinner stattfinden kann. Doch die gelockerten Corona-Regeln und stagnierende Infektionszahlen machen die Veranstaltung im Kongress am Park nun möglich. "Mit einem Dinner zugunsten der Stiftung Kartei der Not wollen wir zumindest einem kleinen Teil unserer großen Presseballfamilie einen Abend voller Begegnungen ermöglichen", so Alexandra Holland. Karten gibt es auch im freien Verkauf, auch wenn natürlich nicht so viele Besucherinnen und Besucher zugelassen sein werden, wie man das vom Presseball gewohnt ist.

Im Kongress am Park gibt es am 13. November ein glamouröses Gala-Dinner zugunsten der Kartei der Not.

Sternekoch Simon Lang vom "Sartory" kocht beim Presseball-Dinner

Glücklich ist die Gastgeberin, dass an einer Tradition festgehalten werden kann: Auch beim Presseball-Dinner wird es einen Stargast geben. "Ich freue mich, dass wir mit dem belgischen Künstler Milow einen Weltstar gewinnen konnten", so Holland. Mit Songs wie "You Don't Know", "Ayo Technology" und "You And Me (In My Pocket)" war und ist er immer wieder in den Charts vertreten. In Augsburg tritt Milow, der 2020 den Deutschen Radiopreis gewonnen hat, mit einem Acoustic Trio auf.

Kulinarisch werden die Gäste an diesem Abend vom Augsburger Sternekoch Simon Lang (Restaurant "Sartory") verwöhnt, der ein Drei-Gänge-Menü bietet. Und auch eine Tombola zugunsten der Stiftung Kartei der Not gibt es. Den Hauptpreis stiftet die Mercedes Benz Niederlassung Augsburg. (nip)

Karten für den festlichen Abend gibt es ab sofort hier.