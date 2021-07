Augsburg

Schulen während Corona: Augsburger Stadtspitze kritisiert Freistaat

Plus In Augsburg wartet man auf Hinweise, wie es nach den Ferien in den Schulen weitergehen soll. Die lassen, wie so oft, auf sich warten.

Von Stefan Krog

Die Stadtspitze hat ihre Kritik am Freistaat zum Vorgehen an Schulen in der Coronakrise auch abseits der Luftfilterthematik bekräftigt. Auf die Frage von Stadträtin Regina Stuber-Schneider (Bürgerliche Fraktion, Freie Wähler), was kommendes Schuljahr auch im Angesicht von Corona besser laufen werde als im jetzt auslaufenden Schuljahr, sagte Bildungsbürgermeisterin Martina Wild (Grüne), man wäre froh, wenn das Kultusministerium schon vor Ferienbeginn Signale geben würde, wie es Mitte September weitergeht. Die entscheidenden Rahmenbedingungen setze der Freistaat. Die Kommunen seien die letzten, die davon erfahren, aber diejenigen, die es umsetzen müssen. „Unser System steht, aber wir wissen nicht, was der Freistaat will“, so Wild. Eine entscheidende Frage sei, wie der Rahmenhygieneplan künftig aussehen werde, der regelt, was ab welcher Inzidenz gilt.

