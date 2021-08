Augsburg

So setzen sich Augsburger für Menschen in Afghanistan ein

Plus Auf einer Kundgebung fordern rund 250 Personen eine Luftbrücke für Afghanistan. OB Eva Weber will im Namen der Friedensstadt Ortskräfte und deren Familien aufnehmen.

Von Miriam Zissler

Die Lage in Afghanistan erschüttert viele Augsburger. Rund 250 Bürgerinnen und Bürger kamen am Mittwochnachmittag auf dem Moritzplatz zusammen. Sie forderten bei der Kundgebung mit dem Thema "Friedensstadt steht auf: Luftbrücke für Afghanistan jetzt!" eine breit angelegte Rettungs- und Aufnahmeaktion. Die Ereignisse in Afghanistan führten in Augsburg zu ersten politischen Reaktionen. Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU) bietet im Namen der Friedensstadt der Bundes- und Landesregierung ihre Unterstützung an.

