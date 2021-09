Augsburg

vor 16 Min.

Sporthallen gesperrt - und jetzt? Augsburgs Vereine stehen vor Problemen

Plus Die Stadt Augsburg sperrt zwei Turnhallen - mit dem Wegfall von einem Viertel der Trainingsflächen verschärft sich für die Sportvereine die angespannte Situation.

Die unerwartete Sperrung von zwei großen Augsburger Sporthallen stellt etliche Augsburger Sportvereine und Schulen vor Probleme. In der Dreifach-Sporthalle des Rudolf-Diesel-Gymnasiums und der Sporthalle Haunstetten trainieren normalerweise neben Schulklassen auch viele Vereinsabteilungen. Diese müssen sich nun kurzfristig nach Ausweichorten umsehen - die ohnehin beengte Hallensituation in der Stadt lässt befürchten, dass einige Vereine Abstriche in ihrem Angebot machen müssen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen