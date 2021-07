Augsburg

18:00 Uhr

Todesfall auf Spielplatz: Was ein Experte über den umgestürzten Baum sagt

Plus Nach dem Tod eines Mädchens auf einem Spielplatz werden Spenden für die Familie gesammelt. Ein Experte hat einen Verdacht, wie es zum Unglück kommen konnte.

Von Ina Marks

Noch liegt der umgestürzte Ahorn auf dem Oberhauser Spielplatz in der Dieselstraße. Über eine Woche ist es her, dass er bei schönstem Wetter plötzlich umkippte und eine Mutter und ihre kleine Tochter unter sich begrub. Beide saßen gerade auf einer Wippe. Den Ersthelfern vor Ort bot sich ein tragisches Bild. Sie befreiten die 28-jährige Frau und deren 22 Monate alte Tochter unter schwierigsten Umständen. Die fünf Jahre alte Schwester, die dabei war, blieb äußerlich unversehrt. Das kleine Mädchen aber erlag später in der Uniklinik seinen Verletzungen. Weiterhin steht die Frage im Raum: Wie konnte es zu dem Unglück kommen? Ein Experte hat eine Vermutung.

