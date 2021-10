Verkehrsberuhigung: Koalition will weniger Autos in der Karlstraße

Grundsätzlich ist nichts gegen ein gutes (!!!) Konzept einzuwenden.



Möglicherweise könnte man auch eine City Maut einführen und im Gegenzug die Parkgebühren auf öffentlichen Parkplätzen streichen. Wer - ohne beruflichen Bezug - in die Stadt einfährt, der zahlt eine tägliche pauschale von ca.10 €. Parken dann inklusive. Dann spart sich die Stadt die Kosten für den Betrieb, die Wartung der ganzen Parkautomaten und das Personal aus der Parkraumüberwachung.



Die praktische Durchsetzung wäre natürlich ein spannendes Thema.



Ebenso könnte man auch das Anwohner Parken einschränken auf eine Höchstzahl an auf öffentlichem Parkraum abgestellten Kraftfahrzeugen. Es muss nicht jeder Haushalt mehrere Parkplätze belegen. Weniger Kraftfahrzeuge bei Anwohnern wird dann auch einen Anreiz zur Nutzung von Alternativen setzen. Diese müssten dann aber auch existieren und praktikabel sein, was derzeit so nicht gegeben ist.



Im Gegenzug müssten mehr Radwege her. Allerdings sind Radwege nur bedingt als Ersatz oder Verbesserung tauglich. Bereits die Witterung beschränkt den Nutzen von Fahrrädern.



Wer Autos aussperrt, der muss auch taugliche (sic!) Alternativen anbieten. Das sehe ich bisher bei der Stadt Augsburg aber nicht ansatzweise. Tauglich bedeutet, dass für die bisherigen Nutzer der Autos und dem bisherigen Zweck gut nutzbare alternative Möglichkeiten bestehen. Und hier ist auf alle Bürger und deren Belange einzugehen. So wird sich etwa sperriges Gut nicht mit dem ÖPNV oder dem Fahrrad transportieren lassen. In der Mobilität Eingeschränkte, die etwa in die Innenstadt - wozu auch immer - gelangen wollen, müssen ebenso berücksichtigt werden. Ebenso Gewerbetreibende, die den einfachen Weg nicht anstatt in 10 Minuten mit dem Auto sondern dann in 45 Minuten mit dem ÖPNV nehmen müssten. Denn es gibt durchaus Menschen, die nicht nur ihren Lebensunterhalt mit Arbeit verdienen sodnern von denen die Stadt überhaupt erst ihre eigenen Einnahmen generiert. Wo kein Geld, da keine Umverteilung. Man muss sich auch im klaren sein, dass erhöhte Kosten für die Mobilität auch auf den Verbraucher umgelegt werden, etwa bei den Preisen für Güter und auch Werk- und Dienstleistungen.



Ein sauberes Konzept ist nicht in fünf Minuten erstellt und schon gar nicht, um lediglich Aktivität und Tätigkeit für den Wähler vorzutäuschen. Eine Reform alleine um der Reform WIllen ist unsinn und kostet nur. Aber es wird wohl so kommen wie bisher. Irgendjemand malt eine Einengung der Spuren mit für einige Fahrzeuge untaugliche Straßenführung (siehe kleine Kreisverkehre und LKW oder Busse), das wird dann so umgesetzt, alle feiern und beweihräuchern sich dafür gegenseitig und der Verkehr verteilt sich auf die umliegenden Straßen, ohne dass damit tatsächlich eine Besserung erfolgt wäre.

Antworten Melden Permalink