Warum kam es nicht zur Sparkassen-Fusion in der Region Augsburg?

Plus Die Kreissparkasse Augsburg schließt sich mit dem Allgäu zusammen - und die Stadtsparkasse bleibt dabei außen vor. Das sorgt für Misstöne im Verhältnis zwischen Stadt und Land.

Bei der Stadt Augsburg schlug die Nachricht überraschend ein, auch der Vorstand der Augsburger Stadtsparkasse erfuhr die Nachricht aus der Zeitung - und war darüber dem Vernehmen nach alles andere als glücklich. Es war die Ankündigung der Fusion der Kreissparkasse im Augsburger Land mit der Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim, die im April für Aufregung in der Führungsetage der Stadtsparkasse sorgte. Für die Augsburger Bank fällt damit ein möglicher strategischer Partner für eine Fusion weg. Dazu kommt: Die Stadtsparkasse wird ihren Spitzenplatz als größtes Kreditinstitut in Bayerisch-Schwaben verlieren und an die neu entstandene Sparkasse mit dem Namen Schwaben-Bodensee abgeben müssen. Warum klappte es nicht mit einer Fusion zwischen den Sparkassen in Augsburg Stadt und Land - und was bedeutet das für den Wirtschaftsraum?

