Augsburg

17:54 Uhr

Wegen Partys am Wochenende gilt draußen jetzt 2G: Das sagen Gastronomen

Plus Die Stadt Augsburg verschärft wie in München die Corona-Regeln im Außenbereich von Lokalen. Gastronom Spielberger will nun wohl gegen die Stadt vorgehen.

Von Miriam Zissler

Im Lokal „Zum Bayerischen Herzl“ in der Spitalgasse gilt schon seit über einer Woche 2G – drinnen wie draußen. Denn als im Innenbereich auf 2G – also nur für geimpfte und genesene Personen – umgestellt wurde, hatte Wirtin Regine Schaller lange recherchiert, aber keine eindeutigen Angaben gefunden. Damit sie, ihre Mitarbeiter und Gäste auf der sicheren Seite sind, hat sie 2G in ihrem weihnachtlich dekorierten Innenhof gleich mit eingeführt – und war ihrer Zeit so voraus. Denn nun führt die Stadt Augsburg die 2G-Regel im Außenbereich von Lokalen ein. Das gilt bereits ab diesem Mittwoch. Eine Regelung, die laut Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bald auch im ganzen Freistaat gelten soll.

