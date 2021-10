Augsburg

18:30 Uhr

Weitere Verkehrsberuhigung: Koalition will weniger Autos in der Karlstraße

In der Grottenau fließt der Verkehr aktuell noch vierspurig. Künftig soll die Ost-West-Achse verkehrsberuhigt werden, so die Regierungskoalition.

Plus Die Karlstraße als Auto-Schneise durch Augsburgs Innenstadt gilt seit Jahren als Problem. Nun soll eine Verkehrsberuhigung geprüft werden. Doch wo würde der Verkehr dann fließen?

Von Stefan Krog

Das schwarz-grüne Regierungsbündnis will, nachdem es kommendes Jahr einen Verkehrsversuch für eine "autofreie Maximilianstraße" durchgesetzt hat, nun eine Umgestaltung einiger großer Innenstadtstraßen prüfen. Am Montag stellte die Koalition den Antrag, dass die Verwaltung sich darüber Gedanken machen soll, wie die Ost-West-Verbindung zwischen Theater und Jakobertor (also die Achse Grottenau/Karlstraße/Leonhardsberg/Pilgerhaus- und Jakoberstraße) "im Sinne einer weitgehenden Verkehrsberuhigung gestaltet beziehungsweise neugestaltet werden kann".

