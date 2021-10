Weniger Verkehr in Karlstraße: Wäre eine Innenstadt-Umgehung die Lösung?

Plus Überlegungen von Schwarz-Grün für Verkehrsberuhigung der Karlstraße seien laut Bürgerlicher Mitte "naiv", solange keine Ausweichmöglichkeiten geschaffen werden.

Die Fraktion Bürgerliche Mitte ( Freie Wähler, FDP, Pro Augsburg) möchte von der Stadtverwaltung den Aus- oder Neubau einer Innenstadt-Umgehungsstraße geprüft haben. Damit reagiert die Oppositionsfraktion im Stadtrat auf den Vorstoß der schwarz-grünen Regierungskoalition, die eine Verkehrsberuhigung der Ost-West-Achse (Karlstraße, Grottenau, Pilgerhaus- und Jakoberstraße) anstrebt. Zwar wollen CSU und Grüne auch untersucht haben, ob es Ausweichverkehr geben könnte und wie dieser abgewickelt werden soll, der Neubau einer Autostraße dürfte aber kaum infrage kommen.