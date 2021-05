Augsburg

Wochenlange Corona-Quarantäne sorgt in einem Augsburger Asylheim für Ärger

Immer wieder muss die Polizei in der Flüchtlingsunterkunft am Kobelweg eingreifen. Die Menschen sind wegen anhaltender Quarantäne in Rage.

Plus In einem Augsburger Asylheim ist die Stimmung im Keller. Die Flüchtlinge fühlen sich schlecht informiert, wann ihre Quarantäne endet. Immer wieder kommt es zu Zusammenstößen.

Von Fridtjof Atterdal

Seit mehr als drei Wochen sitzt Dogan Güvercin in der Flüchtlingsunterkunft am Kobelweg in Augsburg in Corona-Quarantäne. Die Lage dort sei angespannt, vor allem, weil die Menschen nicht verstehen, was mit ihnen geschieht, berichtet der Kurde. Dreimal sei ein Termin genannt worden, wann die Menschen das Haus wieder verlassen dürfen, dreimal sei der Termin ohne Begründung verlängert worden. „Nicht nur ich frage mich, wann wir hier endlich wieder rauskommen“, so der Flüchtling. Er spricht von Aggression und Gewalt unter den Bewohnern und von untragbaren hygienischen Zuständen. Bad und Toiletten seien „extrem ekelig“ und nicht nutzbar.

