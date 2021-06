Augsburg

05:28 Uhr

Wer steckt hinter der Randale-Nacht in der Augsburger Maxstraße?

Polizeikette nahe dem Herkulesbrunnen in der Augsburger Innenstadt: Mehrere hundert junge Menschen legten sich in der Nacht zum Sonntag dort mit der Polizei an.

Plus Die Stadt Augsburg reagiert mit Verboten auf die Ausschreitungen in der Maxstraße. Die Polizei kann bei der Fahndung nach den Schuldigen auf gutes Videomaterial zurückgreifen.

Von Jörg Heinzle

In der Augsburger Maximilianstraße sieht es am Montagvormittag aus wie immer. Autos, Passanten, die ersten Gäste sitzen vor Cafés und Lokalen. Alles normal, aber nur auf den ersten Blick. Seit der Randale-Nacht vom Wochenende, bei der sich mehrere hundert junge Nachtschwärmer mit der Polizei angelegt hatten, ist nichts mehr normal in der Stadt. Es herrscht Entsetzen. Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU) wohnt selbst in der Maxstraße. Sie sagt, solche Szenen hätte sie sich in der Straße nicht vorstellen können. Polizisten mit Helmen, der Einsatz von Schlagstöcken und Pfefferspray. Die Stadt reagiert darauf nun mit drastischen Regeln. Das soll die Situation beruhigen, verhindern, dass es noch einmal so massive Ausschreitungen gibt. Doch das Problem, das wissen alle, sitzt tiefer.

