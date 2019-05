vor 16 Min.

"Autoknacker" ging mit Störsender auf Beutejagd

Ein 41-Jähriger verhinderte mit einem "Jammer" unbemerkt das Verriegeln der Fahrzeugtüren durch die Wagenbesitzer. Er muss ins Gefängnis.

Von Klaus Utzni

US-Präsident Donald Trump hat einen ganz leistungsfähigen, Geheimdienste und Militärs bedienen sich seiner, zu DDR-Zeiten versuchte die Stasi, das Hören und Sehen von Westsendern damit unmöglich zu machen: Störsender, auch „Jammer“ genannt, werden dazu benutzt, um den Empfang von Funksignalen zu überlagern und damit zu unterdrücken.

So können Unbefugte zum Beispiel den Standort eines Handys nicht orten. Sogar das Fernzünden einer Bombe kann vereitelt werden. Auch „Autoknacker“ nutzen diese technischen Möglichkeiten. Mit einem „Jammer“ kann man das Verriegeln eines Autos verhindern, indem das Signal des Funkschlüssels des Fahrzeugbesitzers überlagert wird und damit funktionslos bleibt. Die Folge: Die Türen des Autos stehen unbemerkt weiterhin offen. Ein 41 Jahre alter Ungar ging mit einem handygroßen „Jammer“, der im Internet für 25 Euro zu haben ist, auf Beutejagd. Jetzt stand er vor Gericht.

Der Polizei sagte er, er habe die Autos aus Neugierde geöffnet

Im Herbst 2018 waren der Polizei etliche Fälle gemeldet worden, bei denen auf dem Parkplatz des Bauernmarktes in Dasing (Kreis Aichach-Friedberg) Autos ausgeräumt wurden. Die Besitzer waren sich jeweils sicher gewesen, die Türen mithilfe des Funkschlüssels abgeschlossen zu haben. Die Polizei installierte schließlich eine Videokamera zur Überwachung des Parkplatzes und beobachtete das Gelände zeitweise auch durch verdeckt operierende zivile Beamte. Mit Erfolg. Im November wurde der jetzt Angeklagte dabei beobachtet, wie er sich auf dem Parkplatz verdächtig verhielt, immer wieder in abgestellte Wagen hineinschaute und dann die Tür eines Fahrzeugs öffnete. Tage später verfolgten zivile Polizeikräfte den Mann mit mehreren Fahrzeugen. Zunächst machte er sich, wie die Beamten im Zeugenstand berichteten, an einem Auto auf dem Bauernmarkt in Dasing zu schaffen, fuhr dann weiter nach Lechhausen zu einem Baumarkt, wo er einen abgestellten Wagen durchsuchte. Danach hielt er sich fast drei Stunden in der Parkgarage der City-Galerie in Augsburg auf. Dort öffnete er die Türen zweier weiterer Fahrzeuge. Die Beamten nahmen ihn kurz darauf in seiner Wohnung in Augsburg-Oberhausen fest. In seiner Jacke trug er den kleinen Störsender bei sich. In seinem Zimmer fand die Polizei auch ein Laptop, das im Oktober aus einem am Autobahnsee abgestellten Auto gestohlen worden war.

Bei den vier anderen Aktionen in Dasing und in Augsburg hatte der 41-Jährige offenbar nichts Wertvolles erbeutet. Möglicherweise hatte er nur Kleingeld zum Parken mitgenommen, denn in seinem Auto fand man einen kleinen Sack voller Münzen. Gegenüber der Polizei hatte der Ungar damals erklärt, er habe den „Jammer“ einfach mal „ausprobieren“ wollen und deshalb Autos aus Neugierde geöffnet.

In Ungarn war der Mann bereits verurteilt worden

Jetzt im Prozess vor Amtsrichter Roland Fink schwieg der 41-Jährige, auch nach einem Verfahrensgespräch zwischen dem Gericht, seiner Verteidigerin Petra Dittmer und dem Vertreter der Anklage Philipp Arnold. Was Richter Fink allerdings zu dem Hinweis veranlasste, dass der Angeklagte, der seit der Festnahme in Untersuchungshaft saß, ohne Geständnis mit einer Gefängnisstrafe über einem Jahr rechnen müsse. Das Landeskriminalamt hatte in einem Gutachten festgestellt, dass der beschlagnahmte „Jammer“ durchaus geeignet war, die Signale von Funkschlüsseln zu unterdrücken, sodass die Fahrzeuge unverschlossen geblieben waren. Die Sendeleistung des kleinen Geräts betrug vier Watt, die Funkschlüssel der Autos sendeten mit nur zehn Milli-Watt.

Der des versuchten und vollendeten Diebstahls angeklagte Ungar war zwar in Deutschland noch nicht straffällig geworden. Sein ungarisches Strafregister wies allerdings sechs Eintragungen wegen Diebstahls auf, bei denen er in seiner Heimat zu mehreren Freiheitsstrafen verurteilt worden war. Jetzt ist auch das deutsche Bundeszentralregister des Ungarn nicht mehr tadellos: Richter Fink schickte ihn am Ende für 18 Monate hinter Gitter.

