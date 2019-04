09:21 Uhr

Bierpreis und Fahrgeschäfte - Das ist neu beim Osterplärrer

In den Zelten auf dem Augsburger Osterplärrer wird es an einigen Tagen eng. Und der Bierpreis steigt nicht so stark wie gedacht. Das Plärrer-Programm 2019 im Überblick.

Von Jörg Heinzle

Am Ostersonntag geht's los: In Augsburg wird der Plärrer 2019 eröffnet. Was Sie auf Schwabens größtem Volksfest erwartet - die neuen Attraktionen und das Programm für den Osterplärrer im Überblick.

Wann geht es los? Die Eröffnung

Bisher wurde der Osterplärrer immer am Vormittag des Ostersonntags offiziell eröffnet. Allerdings gab es Kritik daran, dass zu dieser Zeit im Zelt noch nicht viel los ist. Nun findet der offizielle Fassanstich mit Oberbürgermeister Kurt Gribl (CSU) um 17 Uhr im Binswangerzelt statt. Der für den Plärrer zuständige Ordnungsreferent Dirk Wurm (SPD) sagt: „Es ist um diese Zeit einfach stimmungsvoller im Zelt.“ Wer vorher ein Bier trinken möchte und mit den Fahrgeschäften fahren will, kann das aber nach wie vor tun. Der Plärrer öffnet am Ostersonntag, 21. April, wie immer um 10.30 Uhr. Der letzte Tag ist Sonntag, 5. Mai.

Das Plärrer-Programm 2019: Feuerwerk und Familientag

Es gibt zwei Familientage mit günstigeren Fahrpreisen und Sonderangeboten. In der ersten Woche am Mittwoch, 24. April, bis 20 Uhr und in der zweiten Woche am Donnerstag, 2. Mai. Für Senioren gibt es am Dienstag, 30. April, ab 14 Uhr einen Nachmittag im Schallerzelt. Er wird von der Stadt Augsburg veranstaltet. Für vier Euro kann man vorab Gutscheine kaufen – und erhält dafür im Zelt eine Maß Bier oder ein alkoholfreies Getränk sowie ein paar Bratwürste mit Brot.

Zwei Mal gibt es über dem Festplatz ein großes Feuerwerk. Es wird jeweils freitags um 22.30 Uhr gezündet. Am ersten Freitag des Volksfests, 26. April, erklingt zu den buten Lichtern zusätzlich auch noch Musik.

Für mehrere Abende ist der Andrang auf dem Osterplärrer so groß, dass die Festzelte bereits jetzt keine Reservierungen mehr annehmen können. Das Programm des Augsburger Plärrers 2019 im Überblick. Bild: Michael Hochgemuth

Wie wild darf es sein? Die Attraktionen

Erstmals ist die Familien-Achterbahn „Alpen Coaster“ in Augsburg. Auf rund 500 Meter Länge geht es bergauf und bergab. Die Bahn ist im alpenländischen Stil gestaltet. Die Gondeln sehen aus wie Baumstämme. Vorne sitzt ein Flößer, der die Stämme durch das – nicht vorhandene – Wasser steuert.

Weithin sichtbar soll das 48 Meter hohe Riesenrad „Roue Parisienne“ sein – und damit auch auf den Plärrer in der Stadt aufmerksam machen. Beim Fahrgeschäft „Apollo 13“ rotieren die Gondeln an einem langen Arm mit bis zu 120 Stundenkilometern, in einer Höhe von bis zu 55 Metern. Beim Karussell „Ghost Rider“ drehen sich die Gondeln mehrfach – und überschlagen sich.

Bild: Vorlop

Was kostet die Maß am Plärrer? Der Bierpreis

Im Internet kündigte das Schallerzelt zunächst einen Bierpreis von 9,60 Euro für den Osterplärrer an. Das wäre ein satter Aufschlug um 50 Cent gewesen. Ganz so stark steigt der Preis aber doch nicht. Ein Tippfehler hatte sich eingeschlichen, sagt Festwirt Dieter Held. Im „Schaller“ kostet der Liter Bier dieses Mal 9,30 Euro. Auch im „Binswanger“-Zelt sind 9,30 Euro fällig.

In der kleineren Doppelbock-Alm wird erstmals auf dem Plärrer die Zehn-Euro-Marke überschritten. Wirt Helmut Wiedemann kündigt an, dass er für den Liter Bier 10,60 Euro verlangen wird. Er begründet es damit, dass er nicht mit Masse Geld verdienen könne, wie die beiden großen Zelte. Er setze auf die besondere Atmosphäre einer echten Holzhütte – die aber auch entsprechend viele Kosten verursache.

Wo gibt es noch Platz im Zelt? Die Reservierungen

An den Wochenenden und am Abend vor dem 1. Mai ist es in den beiden Festzelten und in der Doppelbock-Alm schon ziemlich voll. Für die Tage unter der Woche sieht es teils aber noch deutlich besser aus. Wer ohne Reservierung kommt, hat trotzdem noch Chancen auf einen Platz. Teils reservieren die Wirte nicht alle Plätze, außerdem geben sie reservierte Tische auch wieder frei, wenn diese nicht rechtzeitig belegt werden.

Wann feiern am Osterplärrer Augsburg 2019? Die Öffnungszeiten der Festzelte

An normalen Werktagen öffnet der Osterplärrer von 12 bis 23 Uhr. Freitags ist er von 12 bis 23.30 Uhr geöffnet, samstags von 10.30 bis 23.30 Uhr und sonntags von 10.30 bis 23 Uhr. Es gibt aber Besonderheiten – dieses Jahr sogar besonders viele, weil auch der Maifeiertag mitten in die Plärrerzeit fällt. Am Ostersonntag kann wegen des folgenden Feiertags auch bis 23.30 Uhr gefeiert werden, außerdem noch am Dienstag, 30. April. Am Ostermontag und am 1. Mai ist der Platz von 10.30 bis 23 Uhr auf.

